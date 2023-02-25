https://sputniknews.com.tr/20230225/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-yardim-programini-acikladi-1067484320.html

ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı

ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna krizinin birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9.9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T01:20+0300

2023-02-25T01:20+0300

2023-02-25T01:20+0300

ukrayna krizi

abd

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

yardım

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USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.

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abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, insani yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya