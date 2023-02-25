https://sputniknews.com.tr/20230225/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-yardim-programini-acikladi-1067484320.html
ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı
ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna krizinin birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9.9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T01:20+0300
2023-02-25T01:20+0300
2023-02-25T01:20+0300
ukrayna krizi
abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
yardım
insani yardım
askeri yardım
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/macaristan-disisleri-bakanligi-dunya-avrupanin-savas-psikozunu-paylasmiyor-1067480104.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, insani yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, insani yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı
Abone ol
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna krizinin birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9.9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini duyurdu.
USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.
Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.
Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.
ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.