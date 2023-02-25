Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-yardim-programini-acikladi-1067484320.html
ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı
ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna krizinin birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9.9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T01:20+0300
2023-02-25T01:20+0300
ukrayna krizi
abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
yardım
insani yardım
askeri yardım
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/macaristan-disisleri-bakanligi-dunya-avrupanin-savas-psikozunu-paylasmiyor-1067480104.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, insani yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, insani yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya

ABD, Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık yardım programını açıkladı

01:20 25.02.2023
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna krizinin birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9.9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini duyurdu.
USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.
Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.
Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.
ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
Ukrayna krizi
Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor
Dün, 23:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала