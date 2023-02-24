https://sputniknews.com.tr/20230224/macaristan-disisleri-bakanligi-dunya-avrupanin-savas-psikozunu-paylasmiyor-1067480104.html

Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor

Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkelerin büyük kısmının, Avrupa’nın “savaş psikozunu” paylaşmadığını ve Ukrayna’da artık barışın sağlanmasını... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T23:28+0300

2023-02-24T23:28+0300

2023-02-24T23:28+0300

ukrayna krizi

macaristan

ukrayna

rusya

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macar basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa ülkeleri, anlattıklarına tüm dünyanın katıldığına inanıyor. Oysa Avrupa dışındaki ülkelerin büyük kısmının, Avrupalıların ne istediğini, neden bölgesel savaştan dünya savaşı çıkarılmaya çalışıldığını anlamadığı ortada. Ülkelerin büyük kısmı, barış ve acil ateşkes istiyor. Bu savaş psikozu, Avrupa’nın savaş anlatısı, dünyanın büyük kısmında popüler değil” ifadesini kullandı.Bu çatışmada, Ukrayna vatandaşı olan etnik Macarların da hayatını kaybettiğini, onların Ukrayna ordusu tarafından seferber edildiğini çok az kişinin bildiğini dile getiren Szijjarto, “Seferberlikle bağlamında, gördüğümüz gibi, Ukrayna makamları son zamanlarda ayrım gözetmeksizin hareket ediyor” dedi.Macaristan’ın, “barış, yaptırımlar ve silah sevkiyatıyla sağlanamaz” tezini yineleyen Dışişleri Bakanı, tüm NATO ülkelerinin, ittifakın Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığı duruşuna sadık kalmasını umduğunu belirterek, “Zira NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma üçüncü dünya savaşı anlamına gelir” ifadesini kullandı.

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