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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/macaristan-disisleri-bakanligi-dunya-avrupanin-savas-psikozunu-paylasmiyor-1067480104.html
Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor
Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkelerin büyük kısmının, Avrupa’nın “savaş psikozunu” paylaşmadığını ve Ukrayna’da artık barışın sağlanmasını... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:28+0300
2023-02-24T23:28+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macar basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa ülkeleri, anlattıklarına tüm dünyanın katıldığına inanıyor. Oysa Avrupa dışındaki ülkelerin büyük kısmının, Avrupalıların ne istediğini, neden bölgesel savaştan dünya savaşı çıkarılmaya çalışıldığını anlamadığı ortada. Ülkelerin büyük kısmı, barış ve acil ateşkes istiyor. Bu savaş psikozu, Avrupa’nın savaş anlatısı, dünyanın büyük kısmında popüler değil” ifadesini kullandı.Bu çatışmada, Ukrayna vatandaşı olan etnik Macarların da hayatını kaybettiğini, onların Ukrayna ordusu tarafından seferber edildiğini çok az kişinin bildiğini dile getiren Szijjarto, “Seferberlikle bağlamında, gördüğümüz gibi, Ukrayna makamları son zamanlarda ayrım gözetmeksizin hareket ediyor” dedi.Macaristan’ın, “barış, yaptırımlar ve silah sevkiyatıyla sağlanamaz” tezini yineleyen Dışişleri Bakanı, tüm NATO ülkelerinin, ittifakın Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığı duruşuna sadık kalmasını umduğunu belirterek, “Zira NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma üçüncü dünya savaşı anlamına gelir” ifadesini kullandı.
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Dünya, Avrupa’nın savaş psikozunu paylaşmıyor

23:28 24.02.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkelerin büyük kısmının, Avrupa’nın “savaş psikozunu” paylaşmadığını ve Ukrayna’da artık barışın sağlanmasını istediğini kaydetti. Szijjarto, barışın yaptırımlar ve silah sevkiyatıyla sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macar basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa ülkeleri, anlattıklarına tüm dünyanın katıldığına inanıyor. Oysa Avrupa dışındaki ülkelerin büyük kısmının, Avrupalıların ne istediğini, neden bölgesel savaştan dünya savaşı çıkarılmaya çalışıldığını anlamadığı ortada. Ülkelerin büyük kısmı, barış ve acil ateşkes istiyor. Bu savaş psikozu, Avrupa’nın savaş anlatısı, dünyanın büyük kısmında popüler değil” ifadesini kullandı.
Bu çatışmada, Ukrayna vatandaşı olan etnik Macarların da hayatını kaybettiğini, onların Ukrayna ordusu tarafından seferber edildiğini çok az kişinin bildiğini dile getiren Szijjarto, “Seferberlikle bağlamında, gördüğümüz gibi, Ukrayna makamları son zamanlarda ayrım gözetmeksizin hareket ediyor” dedi.
Macaristan’ın, “barış, yaptırımlar ve silah sevkiyatıyla sağlanamaz” tezini yineleyen Dışişleri Bakanı, tüm NATO ülkelerinin, ittifakın Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığı duruşuna sadık kalmasını umduğunu belirterek, “Zira NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma üçüncü dünya savaşı anlamına gelir” ifadesini kullandı.
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