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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/kiselev-rossiya-segodnyaya-yaptirim-avrupanin-kendi-kendini-yok-etmesi-yonunde-atilan-bir-adim-1067505804.html
Kiselev: Rossiya Segodnya’ya yaptırım, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım
Kiselev: Rossiya Segodnya’ya yaptırım, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya’ya karşı aldığı yaptırım kararının, Avrupa’nın... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T23:18+0300
2023-02-25T23:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy kiselev
rusya
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
yaptırım
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Sputnik’in de içinde olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, AB’nin Rus medya grubuna karşı aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.Kiselev, “Kötü hikaye. Amerikalılar Avrupa’yı Papa’dan daha kutsal olmaya zorluyor. ABD henüz medya grubumuza karşı yaptırım ilan etmedi, ama Avrupa’yı buna itiyor. Avrupa için bu, ne uğruna olduğu bilinmiyor, kendi kendini yok etme yönünde atılan yeni adım. Rusya’nın defalarca kurtardığı ve bir zamanlar ortak olan medeniyetimize yazık. Aslında Rusya şimdi de bunu yapıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html
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dmitriy kiselev, rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım
dmitriy kiselev, rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım

Kiselev: Rossiya Segodnya’ya yaptırım, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım

23:18 25.02.2023
© SputnikRossiya Segodnya
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya’ya karşı aldığı yaptırım kararının, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım olduğunu söyledi.
Sputnik’in de içinde olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, AB’nin Rus medya grubuna karşı aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.
Kiselev, “Kötü hikaye. Amerikalılar Avrupa’yı Papa’dan daha kutsal olmaya zorluyor. ABD henüz medya grubumuza karşı yaptırım ilan etmedi, ama Avrupa’yı buna itiyor. Avrupa için bu, ne uğruna olduğu bilinmiyor, kendi kendini yok etme yönünde atılan yeni adım. Rusya’nın defalarca kurtardığı ve bir zamanlar ortak olan medeniyetimize yazık. Aslında Rusya şimdi de bunu yapıyor” diye konuştu.
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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