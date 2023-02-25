https://sputniknews.com.tr/20230225/kiselev-rossiya-segodnyaya-yaptirim-avrupanin-kendi-kendini-yok-etmesi-yonunde-atilan-bir-adim-1067505804.html

Kiselev: Rossiya Segodnya’ya yaptırım, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım

Kiselev: Rossiya Segodnya’ya yaptırım, Avrupa’nın kendi kendini yok etmesi yönünde atılan bir adım

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya’ya karşı aldığı yaptırım kararının, Avrupa’nın... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T23:18+0300

2023-02-25T23:18+0300

2023-02-25T23:18+0300

ukrayna krizi

dmitriy kiselev

rusya

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

yaptırım

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Sputnik’in de içinde olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, AB’nin Rus medya grubuna karşı aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.Kiselev, “Kötü hikaye. Amerikalılar Avrupa’yı Papa’dan daha kutsal olmaya zorluyor. ABD henüz medya grubumuza karşı yaptırım ilan etmedi, ama Avrupa’yı buna itiyor. Avrupa için bu, ne uğruna olduğu bilinmiyor, kendi kendini yok etme yönünde atılan yeni adım. Rusya’nın defalarca kurtardığı ve bir zamanlar ortak olan medeniyetimize yazık. Aslında Rusya şimdi de bunu yapıyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html

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dmitriy kiselev, rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım