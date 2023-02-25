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https://sputniknews.com.tr/20230225/jill-biden-esi-joe-bidenin-secimlerde-aday-olacaginin-sinyalini-verdi--1067484533.html
Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi
Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek "İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T01:32+0300
2023-02-25T01:32+0300
dünya
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seçim
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Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi."İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu" diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-baskani-biden-kelimenin-tam-anlamiyla-natonun-her-santimini-savunacagiz-1067402171.html
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jill biden, joe biden, seçim, aday, abd, adaylık
jill biden, joe biden, seçim, aday, abd, adaylık

Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi

01:32 25.02.2023
© AAABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden
ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek "İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" dedi.
Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.
Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi.
"İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu" diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.
Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız
23 Şubat, 03:05
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