https://sputniknews.com.tr/20230225/jill-biden-esi-joe-bidenin-secimlerde-aday-olacaginin-sinyalini-verdi--1067484533.html
Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi
Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek "İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T01:32+0300
2023-02-25T01:32+0300
2023-02-25T01:32+0300
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Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi."İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu" diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-baskani-biden-kelimenin-tam-anlamiyla-natonun-her-santimini-savunacagiz-1067402171.html
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jill biden, joe biden, seçim, aday, abd, adaylık
jill biden, joe biden, seçim, aday, abd, adaylık
Jill Biden, eşi Joe Biden'ın seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek "İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" dedi.
Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.
Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi.
"İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu" diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.
Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da belirtti.