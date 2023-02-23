https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-baskani-biden-kelimenin-tam-anlamiyla-natonun-her-santimini-savunacagiz-1067402171.html
ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız
ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T03:05+0300
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Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar 'harika bir iş çıkardığını' söyleyerek, kendisine teşekkür etti.B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı" ifadelerini kullandı.Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.NATO taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" ifadesini kullandı.Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata" yanıtını verdi.'Tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız'Jens Stoltenberg de Biden'ın Kiev'i ziyaretinin, 'Ukrayna'ya sarsılmaz destek ve Avrupa'nın güvenliği konusunda açık bir mesaj' olduğunu savundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'barış için hazırlanmadığını' öne süren Stoltenberg, "Aksine daha fazla savaşa hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeli ve artırmalıyız. Ukrayna'ya galip gelmeleri için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz" diye konuştu.Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.
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joe biden, nato, ukrayna, rusya
joe biden, nato, ukrayna, rusya
ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar 'harika bir iş çıkardığını' söyleyerek, kendisine teşekkür etti.
B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı" ifadelerini kullandı.
Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
NATO taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" ifadesini kullandı.
Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata" yanıtını verdi.
'Tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız'
Jens Stoltenberg de Biden'ın Kiev'i ziyaretinin, 'Ukrayna'ya sarsılmaz destek ve Avrupa'nın güvenliği konusunda açık bir mesaj' olduğunu savundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'barış için hazırlanmadığını' öne süren Stoltenberg, "Aksine daha fazla savaşa hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeli ve artırmalıyız. Ukrayna'ya galip gelmeleri için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz" diye konuştu.
Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.