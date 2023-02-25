https://sputniknews.com.tr/20230225/fsb-direktoru-bortnikov-rusyanin-stratejik-ve-jeopolitik-iliskilerini-degistirme-sureci-yasaniyor-1067501550.html

FSB Direktörü Bortnikov: Rusya’nın stratejik ve jeopolitik ilişkilerini değiştirme süreci yaşanıyor

FSB Direktörü Bortnikov: Rusya’nın stratejik ve jeopolitik ilişkilerini değiştirme süreci yaşanıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya’nın Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımını... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T20:58+0300

2023-02-25T20:58+0300

2023-02-25T20:59+0300

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rusya federal güvenlik merkezi (fsb)

federal güvenlik servisi'nin (fsb)

aleksandr bortnikov

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FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, NTV televizyonuna açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını değerlendirdi.Bortnikov, “Stratejik ve jeopolitik ilişkileri yeniden biçimlendirme süreci yaşanıyor” ifadesini kullandı.Putin, Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında, “Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz” demişti.Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/fsb-bidenin-kiev-ziyareti-sirasinda-kendisine-guvenlik-garantileri-vermedik-1067326799.html

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