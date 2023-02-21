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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/fsb-bidenin-kiev-ziyareti-sirasinda-kendisine-guvenlik-garantileri-vermedik-1067326799.html
FSB: Biden'ın Kiev ziyareti sırasında kendisine güvenlik garantileri vermedik
FSB: Biden'ın Kiev ziyareti sırasında kendisine güvenlik garantileri vermedik
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaret sırasında FSB olarak Biden'a güvenlik garantileri... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:20+0300
2023-02-21T15:20+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
ukrayna
kiev
ziyaret
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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'Shot' adlı Telegram kanalına konuşan Bortnikov, "ABD, Biden'ın Kiev ziyareti hakkında Rusya'yı diplomatik kanallar üzerinden gerçekten bilgilendirdi. Ancak ona güvenlik garantileri vermedik" dedi.Biden, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e önceden kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaretin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/peskov-bidenin-kiev-ziyareti-rusya-siyasetindeki-durumu-hicbir-sekilde-etkileyemez-1067318208.html
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abd, joe biden, ukrayna, kiev, ziyaret, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
abd, joe biden, ukrayna, kiev, ziyaret, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

FSB: Biden'ın Kiev ziyareti sırasında kendisine güvenlik garantileri vermedik

15:20 21.02.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCI
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaret sırasında FSB olarak Biden'a güvenlik garantileri vermediklerini söyledi.
'Shot' adlı Telegram kanalına konuşan Bortnikov, "ABD, Biden'ın Kiev ziyareti hakkında Rusya'yı diplomatik kanallar üzerinden gerçekten bilgilendirdi. Ancak ona güvenlik garantileri vermedik" dedi.
Biden, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e önceden kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaretin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini vurgulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Biden'ın Kiev ziyareti, Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemez
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