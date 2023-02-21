https://sputniknews.com.tr/20230221/fsb-bidenin-kiev-ziyareti-sirasinda-kendisine-guvenlik-garantileri-vermedik-1067326799.html

FSB: Biden'ın Kiev ziyareti sırasında kendisine güvenlik garantileri vermedik

FSB: Biden'ın Kiev ziyareti sırasında kendisine güvenlik garantileri vermedik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaret sırasında FSB olarak Biden'a güvenlik garantileri... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T15:20+0300

2023-02-21T15:20+0300

2023-02-21T15:20+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

ukrayna

kiev

ziyaret

rusya

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067282190_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ece38031896dd5d9111b142c8994eec9.jpg

'Shot' adlı Telegram kanalına konuşan Bortnikov, "ABD, Biden'ın Kiev ziyareti hakkında Rusya'yı diplomatik kanallar üzerinden gerçekten bilgilendirdi. Ancak ona güvenlik garantileri vermedik" dedi.Biden, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e önceden kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaretin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/peskov-bidenin-kiev-ziyareti-rusya-siyasetindeki-durumu-hicbir-sekilde-etkileyemez-1067318208.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, ukrayna, kiev, ziyaret, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)