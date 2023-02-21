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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/peskov-bidenin-kiev-ziyareti-rusya-siyasetindeki-durumu-hicbir-sekilde-etkileyemez-1067318208.html
Kremlin: Biden'ın Kiev ziyareti, Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemez
Kremlin: Biden'ın Kiev ziyareti, Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:58+0300
2023-02-21T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
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ukrayna krizi
joe biden
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Pervıy Kanal'a demeç veren Peskov, Biden'ın dün kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya iç siyasetini etkileme gücüne sahip önemli bir vaka olarak görmediklerinin altını çizdi.Rusya'nın Biden'ın ziyaretini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve bugünkü Polonya ziyareti sırasında yaşanacak gelişmeleri izleyeceğini anlatan Peskov, Varşova'daki temasların Rusofobinin yoğunlaşmasının ve yeni silah teslimatlarına, gerilimin yeniden tırmandırılmasına ilişkin karşılıklı inancın devamı olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.Peskov, Putin'in Federal Meclis konuşmasında Biden'ın Kiev ziyaretine bir yanıt vermeyeceğini ekledi.Bu arada Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı hasmane politika izlemeye devam ettiğinin ve bunun kötü bir durum olduğunu kaydederek bunun farkında olmaları gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/bidenin-ani-ukrayna-ziyareti-kieve-giden-johnsonin-ukraynayi-baristan-vazgecirmesine-benziyor-1067288511.html
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rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, kremlin, dmitriy peskov
rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Biden'ın Kiev ziyareti, Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemez

12:58 21.02.2023 (güncellendi: 13:00 21.02.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Стрингер
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi.
Pervıy Kanal'a demeç veren Peskov, Biden'ın dün kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya iç siyasetini etkileme gücüne sahip önemli bir vaka olarak görmediklerinin altını çizdi.

Rusya'nın Biden'ın ziyaretini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve bugünkü Polonya ziyareti sırasında yaşanacak gelişmeleri izleyeceğini anlatan Peskov, Varşova'daki temasların Rusofobinin yoğunlaşmasının ve yeni silah teslimatlarına, gerilimin yeniden tırmandırılmasına ilişkin karşılıklı inancın devamı olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Peskov, Putin'in Federal Meclis konuşmasında Biden'ın Kiev ziyaretine bir yanıt vermeyeceğini ekledi.

Bu arada Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı hasmane politika izlemeye devam ettiğinin ve bunun kötü bir durum olduğunu kaydederek bunun farkında olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
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Biden’ın ani Ukrayna ziyareti: 'Kiev'e giden Johnson’ın Ukrayna'yı barıştan vazgeçirmesine benziyor’
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