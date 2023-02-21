Kremlin: Biden'ın Kiev ziyareti, Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemez

Pervıy Kanal'a demeç veren Peskov, Biden'ın dün kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya iç siyasetini etkileme gücüne sahip önemli bir vaka olarak görmediklerinin altını çizdi.



Rusya'nın Biden'ın ziyaretini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve bugünkü Polonya ziyareti sırasında yaşanacak gelişmeleri izleyeceğini anlatan Peskov, Varşova'daki temasların Rusofobinin yoğunlaşmasının ve yeni silah teslimatlarına, gerilimin yeniden tırmandırılmasına ilişkin karşılıklı inancın devamı olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.



Peskov, Putin'in Federal Meclis konuşmasında Biden'ın Kiev ziyaretine bir yanıt vermeyeceğini ekledi.



Bu arada Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı hasmane politika izlemeye devam ettiğinin ve bunun kötü bir durum olduğunu kaydederek bunun farkında olmaları gerektiğinin altını çizdi.