https://sputniknews.com.tr/20230225/filistin-basbakani-abdden-toplu-cezalandirmalara-karsi-israile-baski-yapmasini-istedi-1067484884.html
Filistin Başbakanı, ABD'den 'toplu cezalandırmalara' karşı İsrail'e baskı yapmasını istedi
Filistin Başbakanı, ABD'den 'toplu cezalandırmalara' karşı İsrail'e baskı yapmasını istedi
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'den Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma politikasını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T02:37+0300
2023-02-25T02:37+0300
2023-02-25T02:37+0300
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Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, Ramallah kentindeki makamında, ABD Senatosundaki Demokratların Çoğunluk Lideri Chuck Schumer başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.Görüşmede, Iştiyye, "Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma politikasını durdurması ve öldürülen Filistinlilerin naaşlarını teslim etmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.İsrail'in tek taraflı uygulamaları durdurmasının uluslararası hukuk ve meşruiyete dayalı bir siyasi ufuk oluşturmanın başlangıç noktası olacağını kaydeden Iştiyye, "Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi barış sürecinin bir numaralı düşmanıdır" ifadelerini kullandı.İsrail daha fazla yerleşim yeri kurmaya devam ederse, iki devletli çözümün yakın gelecekte mümkün olamayacağına işaret eden Iştiyye, "iki devletli çözüm için Filistin'nin 1967 sınırları çerçevesinde devlet olarak tanınmasını" talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/israilden-israil-vatandasi-filistinlilerin-vatandasliginin-iptal-edilmesini-saglayan-yasaya-onay-1067095190.html
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filistin, muhammed iştiyye, ortadoğu, abd, chuck schumer, israil
filistin, muhammed iştiyye, ortadoğu, abd, chuck schumer, israil
Filistin Başbakanı, ABD'den 'toplu cezalandırmalara' karşı İsrail'e baskı yapmasını istedi
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'den Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma politikasını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, Ramallah kentindeki makamında, ABD Senatosundaki Demokratların Çoğunluk Lideri Chuck Schumer başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.
Görüşmede, Iştiyye, "Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma politikasını durdurması ve öldürülen Filistinlilerin naaşlarını teslim etmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.
İsrail'in tek taraflı uygulamaları durdurmasının uluslararası hukuk ve meşruiyete dayalı bir siyasi ufuk oluşturmanın başlangıç noktası olacağını kaydeden Iştiyye, "Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi barış sürecinin bir numaralı düşmanıdır" ifadelerini kullandı.
İsrail daha fazla yerleşim yeri kurmaya devam ederse, iki devletli çözümün yakın gelecekte mümkün olamayacağına işaret eden Iştiyye, "iki devletli çözüm için Filistin'nin 1967 sınırları çerçevesinde devlet olarak tanınmasını" talep etti.