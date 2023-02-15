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https://sputniknews.com.tr/20230215/israilden-israil-vatandasi-filistinlilerin-vatandasliginin-iptal-edilmesini-saglayan-yasaya-onay-1067095190.html
İsrail’den İsrail vatandaşı Filistinlilerin 'vatandaşlığının iptal edilmesini' sağlayan yasaya onay
İsrail’den İsrail vatandaşı Filistinlilerin 'vatandaşlığının iptal edilmesini' sağlayan yasaya onay
İsrail meclisi, terör suçlamasıyla hüküm giyen İsrail vatandaşı Filistinlilerin eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T23:49+0300
2023-02-15T23:49+0300
dünya
israil
israil-filistin
vatandaşlık
yasa
onay
meclis
israil parlamentosu (knesset)
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İsrail meclisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin 'vatandaşlığının iptal edilmesini' sağlayan yasaya onay verdi. Mecliste yapılan oylamada, terör suçlamasıyla hüküm giyen İsrail vatandaşı Filistinlilerin eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa 10 'hayır' oyuna karşılık 94 'evet' oyuyla kabul edildi.İsrail'in 1952 Vatandaşlık Yasasında yapılan bir değişiklik olan yasa, terör, teröre yardım, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa tahrik veya savaş sırasında bir düşmana yardım etme suçlarından mahkum olan hem İsrail vatandaşları Filistinliler hem de daimi ikameti bulunan Filistinliler için geçerli olacağı ifade edildi.Yasa, İsrail dışında daimi ikamet statüsüne sahip olması şartıyla, kişinin ikinci bir vatandaşlığı olmasa bile vatandaşlığının iptal edilmesine izin veriyor ve vatandaşlığı iptal edilen kişinin İsrail'e girişi yasaklanacak.Yasa tasarısına itiraz eden muhalefet milletvekilleri, bunun ayrımcı olduğunu çünkü Filistinlilere yönelik saldırılardan hüküm giymiş Yahudi İsrailliler için geçerli olmayacağını söylediler. İsrail’de Filistinlilerin vatandaşlığı bulunurken, Doğu Kudüs'teki Filistinliler daimi ikamet iznine sahip bulunuyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, yasayı 'ırkçılığın en çirkin biçimi' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/israil-meclisi-filistinli-mahkumklarin-vatandasliktan-atilmasini-ongoren-yasa-tasarisini-onayladi-1065652371.html
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israil, israil-filistin, vatandaşlık, yasa, onay, meclis, israil parlamentosu (knesset)
israil, israil-filistin, vatandaşlık, yasa, onay, meclis, israil parlamentosu (knesset)

İsrail’den İsrail vatandaşı Filistinlilerin 'vatandaşlığının iptal edilmesini' sağlayan yasaya onay

23:49 15.02.2023
© İHA / ABIR SULTANİsrail parlamentosu (Knesset)
İsrail parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA / ABIR SULTAN
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İsrail meclisi, terör suçlamasıyla hüküm giyen İsrail vatandaşı Filistinlilerin eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasayı onayladı.
İsrail meclisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin 'vatandaşlığının iptal edilmesini' sağlayan yasaya onay verdi. Mecliste yapılan oylamada, terör suçlamasıyla hüküm giyen İsrail vatandaşı Filistinlilerin eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa 10 'hayır' oyuna karşılık 94 'evet' oyuyla kabul edildi.
İsrail'in 1952 Vatandaşlık Yasasında yapılan bir değişiklik olan yasa, terör, teröre yardım, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa tahrik veya savaş sırasında bir düşmana yardım etme suçlarından mahkum olan hem İsrail vatandaşları Filistinliler hem de daimi ikameti bulunan Filistinliler için geçerli olacağı ifade edildi.
Yasa, İsrail dışında daimi ikamet statüsüne sahip olması şartıyla, kişinin ikinci bir vatandaşlığı olmasa bile vatandaşlığının iptal edilmesine izin veriyor ve vatandaşlığı iptal edilen kişinin İsrail'e girişi yasaklanacak.
Yasa tasarısına itiraz eden muhalefet milletvekilleri, bunun ayrımcı olduğunu çünkü Filistinlilere yönelik saldırılardan hüküm giymiş Yahudi İsrailliler için geçerli olmayacağını söylediler.
İsrail’de Filistinlilerin vatandaşlığı bulunurken, Doğu Kudüs'teki Filistinliler daimi ikamet iznine sahip bulunuyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, yasayı 'ırkçılığın en çirkin biçimi' olarak nitelendirdi.
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
DÜNYA
İsrail meclisi, Filistinli mahkumların vatandaşlıktan atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı
11 Ocak, 22:58
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