https://sputniknews.com.tr/20230225/bingolde-44-buyuklugunde-deprem-1067485273.html
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T03:49+0300
2023-02-25T03:49+0300
2023-02-25T03:49+0300
türkiye
bingöl
deprem
sarsıntı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102648/45/1026484535_0:302:3454:2244_1920x0_80_0_0_742cb61faf4688e917bbd856d5e8cba7.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230224/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-1067480503.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
bingöl, deprem, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bingöl, deprem, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.