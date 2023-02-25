https://sputniknews.com.tr/20230225/bingolde-44-buyuklugunde-deprem-1067485273.html

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T03:49+0300

2023-02-25T03:49+0300

2023-02-25T03:49+0300

türkiye

bingöl

deprem

sarsıntı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230224/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-1067480503.html

türkiye

bingöl

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bingöl, deprem, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)