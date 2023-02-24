https://sputniknews.com.tr/20230224/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-istifa-etti--1067478425.html

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T22:09+0300

2023-02-24T22:09+0300

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politika

zafer partisi

ümit özdağ

istifa

adem taşkaya

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu. Taşkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230215/umit-ozdagdan-hukumete-cagri-halktan-para-toplanmadan-once-yapmasi-gereken-devlet-tasarruflari-var-1067061459.html

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zafer partisi, ümit özdağ, istifa, adem taşkaya