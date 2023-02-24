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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-24T22:56+0300
politika
zafer partisi
ümit özdağ
istifa
adem taşkaya
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu. Taşkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230215/umit-ozdagdan-hukumete-cagri-halktan-para-toplanmadan-once-yapmasi-gereken-devlet-tasarruflari-var-1067061459.html
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zafer partisi, ümit özdağ, istifa, adem taşkaya
zafer partisi, ümit özdağ, istifa, adem taşkaya

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

22:09 24.02.2023 (güncellendi: 22:56 24.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Adem TaşkayaZafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Fotoğraf : Twitter / Adem Taşkaya
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu.
Taşkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."
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