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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/umit-ozdagdan-hukumete-cagri-halktan-para-toplanmadan-once-yapmasi-gereken-devlet-tasarruflari-var-1067061459.html
Ümit Özdağ'dan hükümete çağrı: Halktan para toplanmadan önce yapması gereken devlet tasarrufları var
Ümit Özdağ'dan hükümete çağrı: Halktan para toplanmadan önce yapması gereken devlet tasarrufları var
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depremzedeler için başlatılan bağış kampanyasını hatırlatarak, devletin önce bazı kalemlerde tasarruf yapması... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T12:15+0300
2023-02-15T12:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ümit özdağ
deprem
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“Deprem felaketini yönetemeyen AKP şimdi deprem sonrasında harcamak para toplama kampanyaları başlatıyor. Halktan para toplanmadan önce yazılması gereken devlet tasarrufları yapılmalı” diyen Özdağ, sosyal medya hesabında bu tasarrufları 13 maddede şöyle sıraladı:
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ümit özdağ, deprem
ümit özdağ, deprem

Ümit Özdağ'dan hükümete çağrı: Halktan para toplanmadan önce yapması gereken devlet tasarrufları var

12:15 15.02.2023
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depremzedeler için başlatılan bağış kampanyasını hatırlatarak, devletin önce bazı kalemlerde tasarruf yapması gerektiğini söyledi.
“Deprem felaketini yönetemeyen AKP şimdi deprem sonrasında harcamak para toplama kampanyaları başlatıyor. Halktan para toplanmadan önce yazılması gereken devlet tasarrufları yapılmalı” diyen Özdağ, sosyal medya hesabında bu tasarrufları 13 maddede şöyle sıraladı:
1.
TİKA insani yardım adı altında yurt dışına yaptığı yılda 8 milyar dolar yardımı durdurmalı.
2.
Hastane, köprü, havaalanları için 5 şirkete yapılan ödemeler 1 yıl ertelenmelidir.
3.
Makam araçları sayısı yarı yarıya düşürülmelidir.
4.
Cumhurbaşkanlığı uçakları satılmalı bürokratların seyahatlerinde uçak ve konaklama giderleri azaltılmalıdır.
5.
Her türlü ticari faaliyeti vergiden muaf tutulan sığınmacıların bu konumlarına derhal son verilmeli, götürü bir değer üzerinden geriye doğru vergi tahakkukları yapılarak derhal tahsil edilmelidir.
6.
Kamu kurumlarına ait “Temsil ve Ağırlama” bütçeleri derhal iptal edilmeli, çiçek, çikolata vb. harcamalar iptal edilmelidir.
7.
Devlet protokol kuralları gereğince yapılan karşılama ve uğurlama törenleri iptal edilmelidir.
8.
Bakanlıkların koruma bütçeleri azaltılmalı, daha az koruma aracı ve personelin olduğu konvoylar oluşturulmalıdır.
9.
Saray başta olmak üzere kamu kurumu binalarının güvenlik riski oluşturmayacak şekilde gece yanan dış cephe aydınlatmaları azaltılmalıdır.
10.
Tüm Kamu kurumlarında dijital baskıya önem verilmeli, kağıda basılacak belgeler azaltılmalıdır. Kamu Kurumlarının yaptığı işleri anlattığı büyük reklam bütçeleri iptal edilmeli,
11.
Kamu kurumlarının tadilat, bakım, onarım işleri acil durumlar haricinde iptal edilmelidir.
12.
Kamu kurumlarının otellerde yapacağı eğitim, panel, konferans vb. etkinlikler iptal edilmeli, bu etkinlikler internet üzerinden yapılmalıdır.
13.
Temel atma, açılış, kutlama her türlü faaliyet iptal edilmelidir. Bunları yapmadan halkın yastık altındaki altınına el uzatmayın.
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