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Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:42+0300
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yaşam
türkiye
sokak köpeği
oyuncak
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İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı. Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi. Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeği yakaladı ve oyuncağı geri aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/1067459372.html
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türkiye, sokak köpeği, oyuncak
türkiye, sokak köpeği, oyuncak

Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı

14:42 24.02.2023 (güncellendi: 14:45 24.02.2023)
© İHA / BATUHAN KILIÇSokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA / BATUHAN KILIÇ
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Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu.
İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı.
Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi.
Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeği yakaladı ve oyuncağı geri aldı.
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