https://sputniknews.com.tr/20230224/sokak-kopegi-magazadan-pelus-oyuncak-alip-kacti-1067461504.html
Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:42+0300
2023-02-24T14:42+0300
2023-02-24T14:45+0300
yaşam
türkiye
sokak köpeği
oyuncak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067461356_0:0:2208:1242_1920x0_80_0_0_f7fc803254c0d9ef54b78efe7261163a.jpg
İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı. Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi. Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeği yakaladı ve oyuncağı geri aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/1067459372.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067461356_231:0:1887:1242_1920x0_80_0_0_a43a56b99726dd7e214700eb3b384791.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sokak köpeği, oyuncak
türkiye, sokak köpeği, oyuncak
Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı
14:42 24.02.2023 (güncellendi: 14:45 24.02.2023) Abone ol
Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu.
İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı.
Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi.
Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeği yakaladı ve oyuncağı geri aldı.