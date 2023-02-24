https://sputniknews.com.tr/20230224/sokak-kopegi-magazadan-pelus-oyuncak-alip-kacti-1067461504.html

Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı

Sokak köpeği mağazadan pelüş oyuncak alıp kaçtı

Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T14:42+0300

2023-02-24T14:42+0300

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yaşam

türkiye

sokak köpeği

oyuncak

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İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı. Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi. Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeği yakaladı ve oyuncağı geri aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/1067459372.html

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türkiye, sokak köpeği, oyuncak