Adı 'Metropol': Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları'nda çalışan Rıfat Usluer, "Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu...
Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları'nda çalışan Rıfat Usluer, "Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu...
...Hani 'Karnım aç, yemek verin' der gibi, 'Üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum" dedi.
...Hani 'Karnım aç, yemek verin' der gibi, 'Üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum" dedi.
Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer şunları da söyledi: "Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar."
Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer şunları da söyledi: "Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar."
"Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti."
"Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti."
"Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor."
"Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor."