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Adı 'Metropol': Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Adı 'Metropol': Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kömür işçisi ve aynıda zamanda avcı olan Rıfat Usluer soğukta aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kütahya, madenci, tilki, fotoğraf
фото, kütahya, madenci, tilki, fotoğraf

Adı 'Metropol': Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

14:13 24.02.2023 (güncellendi: 14:20 24.02.2023)
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kömür işçisi ve aynıda zamanda avcı olan Rıfat Usluer soğukta aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.
© İHA / TUNA İŞLEYEN

Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları'nda çalışan Rıfat Usluer, "Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu...

Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları&#x27;nda çalışan Rıfat Usluer, &quot;Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu... - Sputnik Türkiye
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© İHA / TUNA İŞLEYEN

Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları'nda çalışan Rıfat Usluer, "Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu...

© İHA / TUNA İŞLEYEN

...Hani 'Karnım aç, yemek verin' der gibi, 'Üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum" dedi.

...Hani &#x27;Karnım aç, yemek verin&#x27; der gibi, &#x27;Üşüdüm&#x27; der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / TUNA İŞLEYEN

...Hani 'Karnım aç, yemek verin' der gibi, 'Üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum" dedi.

© İHA / TUNA İŞLEYEN

Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer şunları da söyledi: "Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar."

Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer şunları da söyledi: &quot;Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar.&quot; - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / TUNA İŞLEYEN

Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer şunları da söyledi: "Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar."

© İHA / TUNA İŞLEYEN

"Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti."

&quot;Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti.&quot; - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / TUNA İŞLEYEN

"Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti."

© İHA / TUNA İŞLEYEN

"Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor."

&quot;Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor.&quot; - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / TUNA İŞLEYEN

"Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor."

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