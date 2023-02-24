https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-rus-ordusu-kievin-transdinyesterdeki-olasi-provokasyonuna-gereken-karsiligi-vermeye-hazir-1067467894.html

Rusya: Rus ordusu, Kiev'in Transdinyester'deki olası provokasyonuna gereken karşılığı vermeye hazır

Rusya: Rus ordusu, Kiev'in Transdinyester'deki olası provokasyonuna gereken karşılığı vermeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Transdinyester'de provokasyon gerçekleştirmesi halinde Rusya ordusunun gereken karşılığı vereceğini vurguladı; "ABD... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T17:31+0300

2023-02-24T17:31+0300

2023-02-24T17:31+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

nato

transdinyester

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067468117_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc539b1d24c3502fc4c74922b53b1700.jpg

Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair açıklama yapan Rus Dışişleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna-Transdinyester sınırında önemli oranda asker ve askeri teçhizat yığıldığını, mevzilere topçu silahları konuşlandırıldığını ve Transdinyester semalarında İHA uçuşlarında eşi görülmemiş bir artış tespit ettiğini belirtti. Rusya Dışişleri, bu bağlamda 'ABD, NATO ülkeleri ve onların vesayeti altındaki Ukrayna hükümetine yeni riskli adımlar atmamaları' uyarısı yaptı.Rusya'nın tüm sorunların siyasi ve diplomatik yoldan çözülmesinden yana olduğunu anımsatan bakanlık, "Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev rejiminin provokasyonuna gereken karşılığı vereceğinden, yurttaşlarımızın, Rus barış gücü birliğinin, Rus Askeri Operasyon Grubu'nun ve Kolbasna köyündeki askeri depoların güvenliğini sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Rus güçlerin olası bir provokasyona karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri Transdinyester'deki Kolbasna köyünde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-transdinyestere-yonelik-silahli-provokasyona-hazirlaniyor-1067420639.html

rusya

transdinyester

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, nato, transdinyester