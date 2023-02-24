https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-rus-ordusu-kievin-transdinyesterdeki-olasi-provokasyonuna-gereken-karsiligi-vermeye-hazir-1067467894.html
Rusya: Rus ordusu, Kiev'in Transdinyester'deki olası provokasyonuna gereken karşılığı vermeye hazır
Rusya: Rus ordusu, Kiev'in Transdinyester'deki olası provokasyonuna gereken karşılığı vermeye hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Transdinyester'de provokasyon gerçekleştirmesi halinde Rusya ordusunun gereken karşılığı vereceğini vurguladı; "ABD... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T17:31+0300
2023-02-24T17:31+0300
2023-02-24T17:31+0300
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Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair açıklama yapan Rus Dışişleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna-Transdinyester sınırında önemli oranda asker ve askeri teçhizat yığıldığını, mevzilere topçu silahları konuşlandırıldığını ve Transdinyester semalarında İHA uçuşlarında eşi görülmemiş bir artış tespit ettiğini belirtti. Rusya Dışişleri, bu bağlamda 'ABD, NATO ülkeleri ve onların vesayeti altındaki Ukrayna hükümetine yeni riskli adımlar atmamaları' uyarısı yaptı.Rusya'nın tüm sorunların siyasi ve diplomatik yoldan çözülmesinden yana olduğunu anımsatan bakanlık, "Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev rejiminin provokasyonuna gereken karşılığı vereceğinden, yurttaşlarımızın, Rus barış gücü birliğinin, Rus Askeri Operasyon Grubu'nun ve Kolbasna köyündeki askeri depoların güvenliğini sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Rus güçlerin olası bir provokasyona karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri Transdinyester'deki Kolbasna köyünde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-transdinyestere-yonelik-silahli-provokasyona-hazirlaniyor-1067420639.html
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rusya, abd, nato, transdinyester
Rusya: Rus ordusu, Kiev'in Transdinyester'deki olası provokasyonuna gereken karşılığı vermeye hazır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Transdinyester'de provokasyon gerçekleştirmesi halinde Rusya ordusunun gereken karşılığı vereceğini vurguladı; "ABD, NATO ülkeleri ve onların vesayeti altındaki Ukrayna hükümetini yeni riskli adımlar atmamaları konusunda uyarıyoruz" mesajı verdi.
Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair açıklama yapan Rus Dışişleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna-Transdinyester sınırında önemli oranda asker ve askeri teçhizat yığıldığını, mevzilere topçu silahları konuşlandırıldığını ve Transdinyester semalarında İHA uçuşlarında eşi görülmemiş bir artış tespit ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri, bu bağlamda 'ABD, NATO ülkeleri ve onların vesayeti altındaki Ukrayna hükümetine yeni riskli adımlar atmamaları' uyarısı yaptı.
Rusya'nın tüm sorunların siyasi ve diplomatik yoldan çözülmesinden yana olduğunu anımsatan bakanlık, "Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev rejiminin provokasyonuna gereken karşılığı vereceğinden, yurttaşlarımızın, Rus barış gücü birliğinin, Rus Askeri Operasyon Grubu'nun ve Kolbasna köyündeki askeri depoların güvenliğini sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Rus güçlerin olası bir provokasyona karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri Transdinyester'deki Kolbasna köyünde bulunuyor.