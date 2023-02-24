https://sputniknews.com.tr/20230224/los-angelesa-1989dan-beri-ilk-kez-kar-firtinasi-uyarisi-hollywood-tabelasinin-yakinina-kar-yagdi-1067463766.html

Los Angeles'a 1989'dan beri ilk kez kar fırtınası uyarısı: Hollywood tabelasına sulu kar yağdı

Los Angeles'a 1989'dan beri ilk kez kar fırtınası uyarısı: Hollywood tabelasına sulu kar yağdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine yağmurdan da nadir görülen kar geldi. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri, Güney Kaliforniya'nın dağları için 1989'dan beri ilk kez kar... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T16:17+0300

2023-02-24T16:17+0300

2023-02-24T16:45+0300

yaşam

kar fırtınası

abd

kaliforniya

los angeles

hollywood

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ABD'yi Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na dek kasıp kavuran bir kar fırtınası yolları felç edip yaklaşık 1 milyon ev ve işyerini karanlıkta bırakırken, güneşli hava eyaleti Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine bağlı La Cañada Flintridge'in eteklerine kurulduğu Verdugo Dağları da karlarla kaplandı. Bugün ve yarın Kaliforniya'yı 'soğuk ve tehlikeli bir kış fırtınasının' vurmasının beklendiği uyarısında bulunan Ulusal Hava Durumu Hizmetleri (NWS), Los Angeles yakınlarındaki bazı dağlara 1.5 metreye kadar kar düşebileceğini belirtti. Şiddeti saatte 120 kilometreyi bulan rüzgarlar eşliğinde kar fırtınasının görüş mesafesini sıfıra indirebileceği ikazında bulunan NWS, çığ riskinin arttığına da dikkat çekti. Kış fırtınası uyarısının kıyıdaki Ventura County dağları ve Los Angeles County dağları için yarına dek yürürlükte olduğunu duyuran NWS, sürücüleri tehlikeli yollardan kaçınmaya çağırdı.Dün bir ara ülke genelinde 2 binden fazla uçuşun durdurulmasına ve yaklaşık 14 bin uçuşun ertelenmesine yol açan kar fırtınası yüzünden çok sayıda kentte hayat durma noktasına gelirken, yollarda kalan pek çok kişinin geceyi aracında geçirdiği belirtildi.Dolayısıyla bugün ve yarın Los Angeles'ın doğusundaki dağların en yüksek noktalarında 2.4 metreye varan rekor kar yağışı da bekleniyor. Deniz tatili beldesi Santa Barbara'nın çevresindeki dağlarda 1.5 metreye kadar kar yağışının mümkün olduğu da söyleniyor.Hal böyleyken, Los Angeles'ta havadan alınan son görüntülerde Hollywood tabelasına sulu kar düştüğü, yakınına kar yağdığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221227/new-york-eyaletinde-yuzyilin-kar-firtinasi-araclari-icinde-kurtarilmayi-beklerken-donarak-olduler-1065106241.html

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