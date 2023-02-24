Los Angeles'a 1989'dan beri ilk kez kar fırtınası uyarısı: Hollywood tabelasına sulu kar yağdı
16:17 24.02.2023 (güncellendi: 16:45 24.02.2023)
© AFP 2023 / Robyn BeckThe freshly painted Hollywood sign
© AFP 2023 / Robyn Beck
ABD'nin Kaliforniya eyaletine yağmurdan da nadir görülen kar geldi. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri, Güney Kaliforniya'nın dağları için 1989'dan beri ilk kez kar fırtınası uyarısı yaptı.
ABD'yi Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na dek kasıp kavuran bir kar fırtınası yolları felç edip yaklaşık 1 milyon ev ve işyerini karanlıkta bırakırken, güneşli hava eyaleti Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine bağlı La Cañada Flintridge'in eteklerine kurulduğu Verdugo Dağları da karlarla kaplandı.
Bugün ve yarın Kaliforniya'yı 'soğuk ve tehlikeli bir kış fırtınasının' vurmasının beklendiği uyarısında bulunan Ulusal Hava Durumu Hizmetleri (NWS), Los Angeles yakınlarındaki bazı dağlara 1.5 metreye kadar kar düşebileceğini belirtti. Şiddeti saatte 120 kilometreyi bulan rüzgarlar eşliğinde kar fırtınasının görüş mesafesini sıfıra indirebileceği ikazında bulunan NWS, çığ riskinin arttığına da dikkat çekti.
A coast-to-coast storm that paralyzed roads and blacked out nearly 1 million homes and businesses is set to pound California, the National Weather Service says, sparking warnings about floods and blizzards. https://t.co/yvlhcD60Zt— The Associated Press (@AP) February 24, 2023
Kış fırtınası uyarısının kıyıdaki Ventura County dağları ve Los Angeles County dağları için yarına dek yürürlükte olduğunu duyuran NWS, sürücüleri tehlikeli yollardan kaçınmaya çağırdı.
Dün bir ara ülke genelinde 2 binden fazla uçuşun durdurulmasına ve yaklaşık 14 bin uçuşun ertelenmesine yol açan kar fırtınası yüzünden çok sayıda kentte hayat durma noktasına gelirken, yollarda kalan pek çok kişinin geceyi aracında geçirdiği belirtildi.
Dolayısıyla bugün ve yarın Los Angeles'ın doğusundaki dağların en yüksek noktalarında 2.4 metreye varan rekor kar yağışı da bekleniyor.
Parts of usually balmy southern California are under their first blizzard warning since 1989. https://t.co/oRHSU5o1d0— BBC Weather (@bbcweather) February 24, 2023
Deniz tatili beldesi Santa Barbara'nın çevresindeki dağlarda 1.5 metreye kadar kar yağışının mümkün olduğu da söyleniyor.
Hal böyleyken, Los Angeles'ta havadan alınan son görüntülerde Hollywood tabelasına sulu kar düştüğü, yakınına kar yağdığı görüldü.
Iconic Hollywood sign sees hail as blizzard warning is issued for Los Angeles area https://t.co/u0B7ju2xJZ— KCAL News (@kcalnews) February 24, 2023