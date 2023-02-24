https://sputniknews.com.tr/20230224/kiralik-evlere-deprem-zammi-hasar-gormeyenler-yuzde-50-mustakiller-yuzde-100-artti-1067450219.html

Kiralık evlere 'deprem' zammı: Hasar görmeyenler yüzde 50, müstakiller yüzde 100 arttı

Kiralık evlere 'deprem' zammı: Hasar görmeyenler yüzde 50, müstakiller yüzde 100 arttı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana'da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T10:55+0300

2023-02-24T10:55+0300

2023-02-24T10:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

adana

kahramanmaraş

kiralık

bina

apartman

emlakçı

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Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttığını söyledi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Adana’da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Yaşanan depremin ardından ev fiyatlarında da artış meydana geldi. Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, “Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5 bin lira kira değeri olan evler şimdi 7 bin 500 - 10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu” dedi.Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbul-ici-goc-hareketliligi-riskli-bolgeler-terk-ediliyor-1067447196.html

adana

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deprem, adana, kahramanmaraş, kiralık, bina, apartman, emlakçı