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Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir
Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 23.00'ü işaret ederek "Burada buluşalım" dedi. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde bir video paylaşımı yapan... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:38+0300
2023-02-24T23:19+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
twitter
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat vererek bir paylaşımda bulundu. Saat 23.00'te takipçilerini platforma davet eden CHP lideri, "27 dakika sonra burada buluşalım" dedi.Devam paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere" ifadesini kullandı.CHP liderinin paylaştığı video ise şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir

22:38 24.02.2023 (güncellendi: 23:19 24.02.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Küçükçekmece’de CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleceği Kur” Gençlik Festivaline katıldı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Küçükçekmece’de CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleceği Kur” Gençlik Festivaline katıldı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 23.00'ü işaret ederek "Burada buluşalım" dedi. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde bir video paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat vererek bir paylaşımda bulundu.
Saat 23.00'te takipçilerini platforma davet eden CHP lideri, "27 dakika sonra burada buluşalım" dedi.
Devam paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere" ifadesini kullandı.
CHP liderinin paylaştığı video ise şöyle:
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