https://sputniknews.com.tr/20230224/kilicdaroglu-twitter-hesabindan-saat-verdi-burada-bulusalim--1067479140.html

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 23.00'ü işaret ederek "Burada buluşalım" dedi. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde bir video paylaşımı yapan... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T22:38+0300

2023-02-24T22:38+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

twitter

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat vererek bir paylaşımda bulundu. Saat 23.00'te takipçilerini platforma davet eden CHP lideri, "27 dakika sonra burada buluşalım" dedi.Devam paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere" ifadesini kullandı.CHP liderinin paylaştığı video ise şöyle:

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter