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Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek
Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelini eleştirdi. Gönderisinde İletişim... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T00:13+0300
2023-02-23T00:24+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekşi sözlük
iletişim başkanlığı
açıklama
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün erişim engeli hakkında açıklama yaptı. "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar" diyen Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!"
https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html
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kemal kılıçdaroğlu, ekşi sözlük, iletişim başkanlığı, açıklama
kemal kılıçdaroğlu, ekşi sözlük, iletişim başkanlığı, açıklama

Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

00:13 23.02.2023 (güncellendi: 00:24 23.02.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelini eleştirdi. Gönderisinde İletişim Başkanlığı'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün erişim engeli hakkında açıklama yaptı.
"Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar" diyen Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!"
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
TÜRKİYE
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
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