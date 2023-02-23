https://sputniknews.com.tr/20230223/kilicdaroglu-iletisim-baskanligi-elini-eksi-sozlukten-hemen-cek-1067397179.html

Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelini eleştirdi. Gönderisinde İletişim... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T00:13+0300

2023-02-23T00:13+0300

2023-02-23T00:24+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekşi sözlük

iletişim başkanlığı

açıklama

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün erişim engeli hakkında açıklama yaptı. "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar" diyen Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!"

https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html

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kemal kılıçdaroğlu, ekşi sözlük, iletişim başkanlığı, açıklama