https://sputniknews.com.tr/20230224/japonyada-kiyiya-vuran-metal-kurenin-enkazi-kaldirildi-yetkililer-ne-oldugunu-aciklamadi-1067447820.html

Japonya'da kıyıya vuran metal kürenin enkazı kaldırıldı: Yetkililer ne olduğunu açıklamadı

Japonya'da kıyıya vuran metal kürenin enkazı kaldırıldı: Yetkililer ne olduğunu açıklamadı

Bu hafta Japonya'nın Shizuoka eyaleti sahiline vuran ve spekülasyonlara neden olan metal kürenin enkazı yetkililer tarafından kaldırıldı. Japon makamları... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T10:01+0300

2023-02-24T10:01+0300

2023-02-24T10:26+0300

dünya

japonya

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şamandıra

balon

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Geçen günlerde Japonya'da Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde kıyıya vuran ve 1.5 metre çapında olduğu belirtilen tanımlayan metal kürenin enkazı kaldırıldı.Hamamatsu'daki yerel yetkililer, yaptığı açıklamada bunun 'belirli bir süre' saklanacağını ve daha sonra imha edileceğini söyledi.Ancak kamuoyu, yetkililerin bunun ne olduğu hakkında açık konuşmamasını şüpheyle karşıladı.Cisim hakkında 'Godzilla yumurtası', 'demirleme şamandırası' veya 'uzaydan gelmiş' şeklinde pek çok yakıştırma mevcut.Yerel yetkililerden biri, Japon medyasına yaptığı açıklamada "Sanırım Hamamatsu kentindeki herkes endişeliydi ve bunun ne olduğunu merak ediyordu, ancak çalışmanın sona ermesi beni rahatlattı" dedi.Sosyal medyada yetkilerin detaylı açıklama yapmamasına dönük tepkiler devam ediyor.Twitter'da bir kullanıcı, "Okyanusla çevrili bir ülkenin yetkililerinin bir top şamandırasını tanımadıklarına inanamıyorum" ifadelerini kullandı.Başka bir kullanıcı ise, "Aman Tanrım! Bu çelik bir demirleme şamandırası millet. Japon olduğum için utanıyorum" dedi.Öte yandan Hamamatsu'nun yerel inşaat mühendisliği ofisi 'bunun yurt dışı menşeili bir şamandıra olduğunu düşündüklerini' belirtti.'Ne olduğunu anında anladım'Bununla beraber İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nde oşinograf olan Prof. Mark Inall, cismin ne olduğunu 'anında' anladığını söyledi.BBC'ye konuşan Inall, "Tanınması epey kolay. Aletleri okyanusta yüzer halde tutmak için kullanıyoruz" diye konuştu.Inall, bu cisimlerin sık sık İskoç kıyılarına da vurduğunu sözlerine ekledi.Metal kürenin bundan daha çabuk tespit edilememesine şaşırdığını kaydeden Inall, halkın da bunun ne olduğunu anlamasının zor olduğunu vurguladı.Uzman, "İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayınla karıştırılabilir ama bunların içinden sivri uçlar çıkıyordu" değerlendirmesini yaptı.Inall, bu cisimlerin okyanusta onlarca yıl sürüklenebileceğini ve kıyıya vurduklarında üzerlerindeki işaretlerini kaybedip paslanabileceğini ifade etti.ABD semalarında görülen balon Çin ile krize neden olmuştuCisim, son dönemde ABD ile Çin arasında yaşanan 'balon krizi' nedeniyle ilgi odağı haline geldi.ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta Güney Karolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıklamıştı.ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.ABD Savunma Bakanlığı ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230221/japonya-kiyilarina-15-metre-capinda-tanimlanamayan-metal-bir-kure-vurdu-1067333019.html

https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-cine-ait-balonun-vurulmadan-onceki-fotograflarini-paylasti-1067408577.html

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