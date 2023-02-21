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https://sputniknews.com.tr/20230221/japonya-kiyilarina-15-metre-capinda-tanimlanamayan-metal-bir-kure-vurdu-1067333019.html
Japonya kıyılarına 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre vurdu
Japonya kıyılarına 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre vurdu
Japonya'nın Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulundu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T17:01+0300
2023-02-21T17:03+0300
dünya
japonya
küre
polis
tanımlanamayan obje
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Japonya'da Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında olduğu belirtilen tanımlayan metal bir küre tespit edildi.Daiichi TV'nin haberine göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama plajında bulundu.Kadın sabah saatlerinde polise ihbarda bulunurken daha sonra bölgeye olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği belirtildi.Şu an için cismin deniz mayını olabileceği düşünülüyor.Öte yandan polis birimlerinin cismin görüntülerini ordu ve sahil güvelik uzmanlarına ilettiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/biden-herhangi-bir-cisim-abd-vatandaslarinin-guvenligini-tehdit-ederse-onu-dusururum-1067144429.html
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japonya, küre, polis, tanımlanamayan obje
japonya, küre, polis, tanımlanamayan obje

Japonya kıyılarına 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre vurdu

17:01 21.02.2023 (güncellendi: 17:03 21.02.2023)
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya- Deniz
Japonya- Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya'nın Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulundu.
Japonya'da Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında olduğu belirtilen tanımlayan metal bir küre tespit edildi.
Daiichi TV'nin haberine göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama plajında bulundu.
Kadın sabah saatlerinde polise ihbarda bulunurken daha sonra bölgeye olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği belirtildi.
Şu an için cismin deniz mayını olabileceği düşünülüyor.
Öte yandan polis birimlerinin cismin görüntülerini ordu ve sahil güvelik uzmanlarına ilettiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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