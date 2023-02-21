https://sputniknews.com.tr/20230221/japonya-kiyilarina-15-metre-capinda-tanimlanamayan-metal-bir-kure-vurdu-1067333019.html

Japonya kıyılarına 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre vurdu

Japonya kıyılarına 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre vurdu

Japonya'nın Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulundu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:01+0300

2023-02-21T17:01+0300

2023-02-21T17:03+0300

dünya

japonya

küre

polis

tanımlanamayan obje

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Japonya'da Shizuoka eyaleti sahilinde 1.5 metre çapında olduğu belirtilen tanımlayan metal bir küre tespit edildi.Daiichi TV'nin haberine göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama plajında bulundu.Kadın sabah saatlerinde polise ihbarda bulunurken daha sonra bölgeye olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği belirtildi.Şu an için cismin deniz mayını olabileceği düşünülüyor.Öte yandan polis birimlerinin cismin görüntülerini ordu ve sahil güvelik uzmanlarına ilettiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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japonya, küre, polis, tanımlanamayan obje