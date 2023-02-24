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İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T03:07+0300
2023-02-24T03:07+0300
türkiye
istanbul
yol
çökme
deprem
pendik
apartman
tahliye
bina
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Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.2 bina tahliye edildiSokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 kişi ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/adanada-37lik-depremin-ardindan-madende-gocuk-bir-isci-agir-yarali-1067442164.html
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istanbul, yol, çökme, deprem, pendik, apartman, tahliye, bina
istanbul, yol, çökme, deprem, pendik, apartman, tahliye, bina

İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

03:07 24.02.2023
© İHAİstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA
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İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.

2 bina tahliye edildi

Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 kişi ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.
Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
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