https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbulda-yol-coktu-2-bina-tahliye-edildi-1067442428.html
İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T03:07+0300
2023-02-24T03:07+0300
2023-02-24T03:07+0300
türkiye
istanbul
yol
çökme
deprem
pendik
apartman
tahliye
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067442549_0:0:3581:2015_1920x0_80_0_0_8a7395faac28b03c1752ad0dd6359f2a.jpg
Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.2 bina tahliye edildiSokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 kişi ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/adanada-37lik-depremin-ardindan-madende-gocuk-bir-isci-agir-yarali-1067442164.html
türkiye
istanbul
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067442549_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_99dd969734d3e50705eafa958f451828.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, yol, çökme, deprem, pendik, apartman, tahliye, bina
istanbul, yol, çökme, deprem, pendik, apartman, tahliye, bina
İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Abone ol
İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.
2 bina tahliye edildi
Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 kişi ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.
Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.