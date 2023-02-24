https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbulda-yol-coktu-2-bina-tahliye-edildi-1067442428.html

İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

İstanbul'da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T03:07+0300

2023-02-24T03:07+0300

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türkiye

istanbul

yol

çökme

deprem

pendik

apartman

tahliye

bina

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Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.2 bina tahliye edildiSokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 kişi ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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istanbul, yol, çökme, deprem, pendik, apartman, tahliye, bina