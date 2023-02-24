https://sputniknews.com.tr/20230224/adanada-37lik-depremin-ardindan-madende-gocuk-bir-isci-agir-yarali-1067442164.html
Adana'da 3.7'lik depremin ardından madende göçük: Bir işçi ağır yaralı
Adana'da 3.7'lik depremin ardından madende göçük: Bir işçi ağır yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde, 3.7'lik depremin ardından madende oluşan göçüğün altında kalan bir kişi yaralandı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T02:55+0300
2023-02-24T02:55+0300
2023-02-24T02:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
maden
göçük
işçi
feke
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Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde 20.37'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.Diğer işçilerle madende çalışan 29 yaşındaki Arif Karayavuz göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Karayavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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adana, deprem, maden, göçük, işçi, feke
adana, deprem, maden, göçük, işçi, feke
Adana'da 3.7'lik depremin ardından madende göçük: Bir işçi ağır yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde, 3.7'lik depremin ardından madende oluşan göçüğün altında kalan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde 20.37'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.
Diğer işçilerle madende çalışan 29 yaşındaki Arif Karayavuz göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Karayavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.