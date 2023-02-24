https://sputniknews.com.tr/20230224/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1067460020.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:19+0300
2023-02-24T14:19+0300
2023-02-24T14:36+0300
spor
fenerbahçe
sevilla
uefa
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
https://sputniknews.com.tr/20230224/tff-baskanindan-play-off-aciklamasi-gundemimizde-boyle-bir-sey-yok-1067453773.html
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fenerbahçe, sevilla, uefa
fenerbahçe, sevilla, uefa
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu
14:19 24.02.2023 (güncellendi: 14:36 24.02.2023) Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)