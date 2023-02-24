https://sputniknews.com.tr/20230224/deprem-ulkesi-sili-maddi-hasara-karsi-dunya-bankasiyla-sigorta-anlasmasina-varmak-uzere--1067473450.html
Deprem ülkesi Şili, maddi hasara karşı Dünya Bankası'yla sigorta anlaşmasına varmak üzere
Deprem ülkesi Şili, maddi hasara karşı Dünya Bankası'yla sigorta anlaşmasına varmak üzere
1960’ta bugüne dek kaydedilenlerin en büyüğü olan 9.5'luk depremle sarsılmış Şili, maliye politikasını ve kamu borcunu etkileyecek yüksek yoğunluklu depremlere... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:10+0300
2023-02-24T20:10+0300
2023-02-24T20:14+0300
dünya
şili
dünya bankası
sigorta
deprem
tahvil
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Şili Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile yürüttüğü sigorta görüşmeleriyle ilgili "Ülkeye ve kamu maliyesine maddi zarar veren bazı yüksek yoğunluk parametreli sismik olayların meydana gelmesi durumunda Şili'nin önceden belirlenmiş tazminat ödemeleri almasına izin verecek" açıklamasını yaptı. Açıklamada "Sigortanın özel koşulları, gelecek haftalarda bu mali operasyonun tamamlanması gerçekleştiğinde açıklanacak" denildi. Hükümet, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla Dünya Bankası ile farklı finansal sigorta yapılarının tasarlanması çalışmalarına Haziran 2022'de başladığını belirtti. Buna göre IBRD'nin poliçenin kapsamına denk gelen felaket tahvili çıkarması planlanıyor. Pasifik Ateş Çemberi demek deprem demekPasifik Ateş Çemberi denilen bölgede yer aldığından depremlere yoğun olarak maruz kalan Şili'yi 1960 yılında güneydeki Valdivia şehrinde meydana gelen 9.5'luk rekor büyüklükteki deprem dahil olmak üzere dünyanın en güçlü depremlerinden bazıları vurdu.Binlerce kilometre mesafe kat eden tsunami dalgaları'Tüm zamanların Richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi' diye nitelenen ve yaklaşık 3 bin can alan 22 Mayıs 1960 tarihli Büyük Şili Depremi 10 dakika sürmüş, takip eden tsunami, Hawai ve Güney Afrika'ya dek ulaşmıştı. Latin Amerika'nın batı ucundaki ülkeyi 2010'da vuran 8.8 büyüklüğündeki deprem ve takip eden tsunami, 500'den fazla kişinin ölümüne ve geniş çaplı yıkıma neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/bu-yuzyilin-en-yikici-depremleri-1066687592.html
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şili, dünya bankası, sigorta, deprem, tahvil
şili, dünya bankası, sigorta, deprem, tahvil
Deprem ülkesi Şili, maddi hasara karşı Dünya Bankası'yla sigorta anlaşmasına varmak üzere
20:10 24.02.2023 (güncellendi: 20:14 24.02.2023) Abone ol
1960’ta bugüne dek kaydedilenlerin en büyüğü olan 9.5'luk depremle sarsılmış Şili, maliye politikasını ve kamu borcunu etkileyecek yüksek yoğunluklu depremlere karşı sigorta olmak için Dünya Bankası ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu duyurdu.
Şili Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile yürüttüğü sigorta görüşmeleriyle ilgili "Ülkeye ve kamu maliyesine maddi zarar veren bazı yüksek yoğunluk parametreli sismik olayların meydana gelmesi durumunda Şili'nin önceden belirlenmiş tazminat ödemeleri almasına izin verecek" açıklamasını yaptı.
Açıklamada "Sigortanın özel koşulları, gelecek haftalarda bu mali operasyonun tamamlanması gerçekleştiğinde açıklanacak" denildi.
Hükümet, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla Dünya Bankası ile farklı finansal sigorta yapılarının tasarlanması çalışmalarına Haziran 2022'de başladığını belirtti. Buna göre IBRD'nin poliçenin kapsamına denk gelen felaket tahvili çıkarması planlanıyor.
Pasifik Ateş Çemberi demek deprem demek
Pasifik Ateş Çemberi denilen bölgede yer aldığından depremlere yoğun olarak maruz kalan Şili'yi 1960 yılında güneydeki Valdivia şehrinde meydana gelen 9.5'luk rekor büyüklükteki deprem dahil olmak üzere dünyanın en güçlü depremlerinden bazıları vurdu.
Binlerce kilometre mesafe kat eden tsunami dalgaları
'Tüm zamanların Richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi' diye nitelenen ve yaklaşık 3 bin can alan 22 Mayıs 1960 tarihli Büyük Şili Depremi 10 dakika sürmüş, takip eden tsunami, Hawai ve Güney Afrika'ya dek ulaşmıştı.
Latin Amerika'nın batı ucundaki ülkeyi 2010'da vuran 8.8 büyüklüğündeki deprem ve takip eden tsunami, 500'den fazla kişinin ölümüne ve geniş çaplı yıkıma neden oldu.