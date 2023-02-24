https://sputniknews.com.tr/20230224/deprem-bolgesindeki-ogretmenler-icin-yeni-karar-1067457068.html

Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı

Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T13:16+0300

2023-02-24T13:16+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

öğretmen

deprem

tayin

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Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı

https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-ozer-adana-kilis-diyarbakir-ve-sanliurfada-okullar-1-mart-itibariyle-acilacak-1067262305.html

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öğretmen, deprem, tayin