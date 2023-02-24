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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/deprem-bolgesindeki-ogretmenler-icin-yeni-karar-1067457068.html
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı
Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
öğretmen
deprem
tayin
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Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı
https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-ozer-adana-kilis-diyarbakir-ve-sanliurfada-okullar-1-mart-itibariyle-acilacak-1067262305.html
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öğretmen, deprem, tayin
öğretmen, deprem, tayin

Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı

13:16 24.02.2023 (güncellendi: 13:43 24.02.2023)
© AAMEB'e bağlı 4 bin rehber öğretmen deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor
MEB'e bağlı 4 bin rehber öğretmen deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.
Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
TÜRKİYE
Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak
20 Şubat, 12:12
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