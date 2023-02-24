https://sputniknews.com.tr/20230224/deprem-bolgesindeki-ogretmenler-icin-yeni-karar-1067457068.html
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı
Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:16+0300
2023-02-24T13:16+0300
2023-02-24T13:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
öğretmen
deprem
tayin
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Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı
https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-ozer-adana-kilis-diyarbakir-ve-sanliurfada-okullar-1-mart-itibariyle-acilacak-1067262305.html
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öğretmen, deprem, tayin
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin kararı
13:16 24.02.2023 (güncellendi: 13:43 24.02.2023) Abone ol
Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.
Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı