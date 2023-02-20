https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-ozer-adana-kilis-diyarbakir-ve-sanliurfada-okullar-1-mart-itibariyle-acilacak-1067262305.html

Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak

Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T12:12+0300

2023-02-20T12:12+0300

2023-02-20T12:51+0300

türkiye

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.Bakan Özer, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." dedi.

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Sputnik Türkiye

mahmut özer, milli eğitim bakanlığı