https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-ozer-adana-kilis-diyarbakir-ve-sanliurfada-okullar-1-mart-itibariyle-acilacak-1067262305.html
Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak
Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:12+0300
2023-02-20T12:12+0300
2023-02-20T12:51+0300
türkiye
mahmut özer
milli eğitim bakanlığı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.Bakan Özer, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." dedi.
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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı
mahmut özer, milli eğitim bakanlığı
Bakan Özer: Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibariyle açılacak
12:12 20.02.2023 (güncellendi: 12:51 20.02.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
Bakan Özer, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." dedi.