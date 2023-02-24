https://sputniknews.com.tr/20230224/demir-grup-sivassporun-uefa-avrupa-konferans-ligi-son-16-turundaki-rakibi-belli-oldu-1067464658.html
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Demir Grup Sivasspor, İtalya'nın Fiorentina takımıyla eşleşti. Medipol Başakşehir de Belçika'nın Gent takımıyla... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T15:23+0300
2023-02-24T15:23+0300
2023-02-24T15:29+0300
spor
uefa konferans ligi
sivasspor
fiorentina
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uefa konferans ligi, sivasspor, fiorentina
uefa konferans ligi, sivasspor, fiorentina
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
15:23 24.02.2023 (güncellendi: 15:29 24.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Demir Grup Sivasspor, İtalya'nın Fiorentina takımıyla eşleşti. Medipol Başakşehir de Belçika'nın Gent takımıyla eşleşti.