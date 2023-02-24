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Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Demir Grup Sivasspor, İtalya'nın Fiorentina takımıyla eşleşti. Medipol Başakşehir de Belçika'nın Gent takımıyla... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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spor
uefa konferans ligi
sivasspor
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uefa konferans ligi, sivasspor, fiorentina

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

15:23 24.02.2023 (güncellendi: 15:29 24.02.2023)
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
CC0 / /
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Demir Grup Sivasspor, İtalya'nın Fiorentina takımıyla eşleşti. Medipol Başakşehir de Belçika'nın Gent takımıyla eşleşti.
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