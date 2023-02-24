https://sputniknews.com.tr/20230224/bm-genel-kurulunda-rusya-aleyindeki-karara-onay-1067456393.html

BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay

BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T13:04+0300

2023-02-24T13:04+0300

2023-02-24T13:04+0300

ukrayna krizi

bm genel kurulu

rusya

ukrayna

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BM Genel Kurulu'nda dün Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan karar taslağı oylandı.Karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.Öte yandan Belarus'un sunduğu değişiklik önerilerinin tamamı reddedildi.Minsk, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerdi.Ayrıca Normandiya Dörtlüsü'nün bazı liderlerinin Minsk anlaşmalarını tasarlarken gerçek niyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaların güçlü bir şekilde kınanması talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-kendi-tarihi-topraklarinda-savas-veriyor-1067378426.html

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