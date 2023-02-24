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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/bm-genel-kurulunda-rusya-aleyindeki-karara-onay-1067456393.html
BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay
BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:04+0300
2023-02-24T13:04+0300
ukrayna krizi
bm genel kurulu
rusya
ukrayna
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BM Genel Kurulu'nda dün Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan karar taslağı oylandı.Karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.Öte yandan Belarus'un sunduğu değişiklik önerilerinin tamamı reddedildi.Minsk, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerdi.Ayrıca Normandiya Dörtlüsü'nün bazı liderlerinin Minsk anlaşmalarını tasarlarken gerçek niyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaların güçlü bir şekilde kınanması talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-kendi-tarihi-topraklarinda-savas-veriyor-1067378426.html
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bm genel kurulu, rusya, ukrayna
bm genel kurulu, rusya, ukrayna

BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay

13:04 24.02.2023
© AABM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.
BM Genel Kurulu'nda dün Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan karar taslağı oylandı.
Karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.
Öte yandan Belarus'un sunduğu değişiklik önerilerinin tamamı reddedildi.
Minsk, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerdi.
Ayrıca Normandiya Dörtlüsü'nün bazı liderlerinin Minsk anlaşmalarını tasarlarken gerçek niyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaların güçlü bir şekilde kınanması talep edildi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
Ukrayna krizi
Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor
22 Şubat, 16:26
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