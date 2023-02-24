https://sputniknews.com.tr/20230224/bm-genel-kurulunda-rusya-aleyindeki-karara-onay-1067456393.html
BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay
BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:04+0300
2023-02-24T13:04+0300
2023-02-24T13:04+0300
ukrayna krizi
bm genel kurulu
rusya
ukrayna
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BM Genel Kurulu'nda dün Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan karar taslağı oylandı.Karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.Öte yandan Belarus'un sunduğu değişiklik önerilerinin tamamı reddedildi.Minsk, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerdi.Ayrıca Normandiya Dörtlüsü'nün bazı liderlerinin Minsk anlaşmalarını tasarlarken gerçek niyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaların güçlü bir şekilde kınanması talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-kendi-tarihi-topraklarinda-savas-veriyor-1067378426.html
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bm genel kurulu, rusya, ukrayna
bm genel kurulu, rusya, ukrayna
BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyindeki karara onay
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.
BM Genel Kurulu'nda dün Rusya'ya Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan karar taslağı oylandı.
Karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.
Öte yandan Belarus'un sunduğu değişiklik önerilerinin tamamı reddedildi.
Minsk, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerdi.
Ayrıca Normandiya Dörtlüsü'nün bazı liderlerinin Minsk anlaşmalarını tasarlarken gerçek niyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaların güçlü bir şekilde kınanması talep edildi.