https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-kendi-tarihi-topraklarinda-savas-veriyor-1067378426.html

Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor

Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Lujniki stadyumunda düzenlenen mitingde, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T16:26+0300

2023-02-22T16:26+0300

2023-02-22T16:32+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067379025_0:213:3073:1941_1920x0_80_0_0_a0888e931c0ec595bbdddfdc405046b7.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin, Lujniki stadyumunda gerçekleştirilen mitingdeki konuşması sırasında, “Sizlerle esasında bir kutlama için bir araya geldik, fakat tam şu sırada tarihi sınırlarımız içinde, kendi insanlarımız için savaş verdiğimizi biliyorum, ülkemizin üst düzey askeri yöneticilerini biraz önce dinledim” dedi.Putin, “Ruslar bir arada olduğunda dünyada denkleri yoktur” mesajını verdi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona katılmış askerlerin de katıldığı miting, ülkede yarın kutlanacak Vatan Savunucuları Günü’nün öncesine denk geliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin