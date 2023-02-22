https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-kendi-tarihi-topraklarinda-savas-veriyor-1067378426.html
Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor
Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Lujniki stadyumunda düzenlenen mitingde, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T16:26+0300
2023-02-22T16:26+0300
2023-02-22T16:32+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Lujniki stadyumunda gerçekleştirilen mitingdeki konuşması sırasında, “Sizlerle esasında bir kutlama için bir araya geldik, fakat tam şu sırada tarihi sınırlarımız içinde, kendi insanlarımız için savaş verdiğimizi biliyorum, ülkemizin üst düzey askeri yöneticilerini biraz önce dinledim” dedi.Putin, “Ruslar bir arada olduğunda dünyada denkleri yoktur” mesajını verdi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona katılmış askerlerin de katıldığı miting, ülkede yarın kutlanacak Vatan Savunucuları Günü’nün öncesine denk geliyor.
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vladimir putin
Putin: Rusya, kendi tarihi topraklarında savaş veriyor
16:26 22.02.2023 (güncellendi: 16:32 22.02.2023) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Lujniki stadyumunda düzenlenen mitingde, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin Rusya’nın tarihi topraklarında savaş verdiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Lujniki stadyumunda gerçekleştirilen mitingdeki konuşması sırasında, “Sizlerle esasında bir kutlama için bir araya geldik, fakat tam şu sırada tarihi sınırlarımız içinde, kendi insanlarımız için savaş verdiğimizi biliyorum, ülkemizin üst düzey askeri yöneticilerini biraz önce dinledim” dedi.
Putin, “Ruslar bir arada olduğunda dünyada denkleri yoktur” mesajını verdi.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona katılmış askerlerin de katıldığı miting, ülkede yarın kutlanacak Vatan Savunucuları Günü’nün öncesine denk geliyor.