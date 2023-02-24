https://sputniknews.com.tr/20230224/bddk-konut-kredilerinde-limitleri-guncelledi-1067466674.html
BDDK, konut kredilerinde limitleri güncelledi
BDDK, konut kredilerinde limitleri güncelledi
BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T16:27+0300
2023-02-24T16:27+0300
2023-02-24T16:27+0300
türkiye
konut
toplu konut
bddk
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BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut teminatlı kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine kıyaslanan oranları güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için daha önce kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. 20 milyon TL üzeri ilk el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230224/olasi-istanbul-depremine-hazirlik-buyuk-depremde-en-ideal-hastane-havalimanlari-olur-1067463045.html
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konut, toplu konut, bddk
BDDK, konut kredilerinde limitleri güncelledi
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BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.
BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut teminatlı kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine kıyaslanan oranları güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için daha önce kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. 20 milyon TL üzeri ilk el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılaşacak.