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https://sputniknews.com.tr/20230224/ab-yuksek-temsilcisi-cinli-diplomat-vang-yi-rusyaya-silah-vermeyeceklerine-dair-guvence-verdi-1067437460.html
AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi
AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çinli diplomat Vang Yi’nin, ülkesinin Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
josep borrell
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çin halk cumhuriyeti
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugünkü basın toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi paylaştı.AB’li diplomat, “Uzun yıllardır iyi kişisel ilişkimiz olan Ofis Direktörü ile yaptığım görüşmede, kendisine Çin’in Rusya’ya olası askeri desteğini sorduğumda çok net cevap verdi. Bana söylediğini tekrarlayabilirim. Çin, Rusya’ya silah sağlamıyor ve Rusya’ya silah sağlamayacak” ifadesini kullandı.Borrell, “Çünkü savaşın taraflarını silahlandırmamak onların politikası” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html
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josep borrell, vang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, silah, ab
josep borrell, vang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, silah, ab

AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi

00:01 24.02.2023
© AP Photo / Johanna GeronAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çinli diplomat Vang Yi’nin, ülkesinin Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine dair güvence verdiğini belirtti.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugünkü basın toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi paylaştı.
AB’li diplomat, “Uzun yıllardır iyi kişisel ilişkimiz olan Ofis Direktörü ile yaptığım görüşmede, kendisine Çin’in Rusya’ya olası askeri desteğini sorduğumda çok net cevap verdi. Bana söylediğini tekrarlayabilirim. Çin, Rusya’ya silah sağlamıyor ve Rusya’ya silah sağlamayacak” ifadesini kullandı.
Borrell, “Çünkü savaşın taraflarını silahlandırmamak onların politikası” diye ekledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
DÜNYA
Borrell: Çinli diplomat Vang, ‘Ukrayna silahlanırken neden Rusya'ya silah veremeyelim?’ diye sordu
22 Şubat, 00:59
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