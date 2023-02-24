https://sputniknews.com.tr/20230224/ab-yuksek-temsilcisi-cinli-diplomat-vang-yi-rusyaya-silah-vermeyeceklerine-dair-guvence-verdi-1067437460.html
AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi
AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çinli diplomat Vang Yi’nin, ülkesinin Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:01+0300
2023-02-24T00:01+0300
2023-02-24T00:01+0300
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugünkü basın toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi paylaştı.AB’li diplomat, “Uzun yıllardır iyi kişisel ilişkimiz olan Ofis Direktörü ile yaptığım görüşmede, kendisine Çin’in Rusya’ya olası askeri desteğini sorduğumda çok net cevap verdi. Bana söylediğini tekrarlayabilirim. Çin, Rusya’ya silah sağlamıyor ve Rusya’ya silah sağlamayacak” ifadesini kullandı.Borrell, “Çünkü savaşın taraflarını silahlandırmamak onların politikası” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html
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josep borrell, vang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, silah, ab
josep borrell, vang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, silah, ab
AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çinli diplomat Vang Yi’nin, ülkesinin Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine dair güvence verdiğini belirtti.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugünkü basın toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi paylaştı.
AB’li diplomat, “Uzun yıllardır iyi kişisel ilişkimiz olan Ofis Direktörü ile yaptığım görüşmede, kendisine Çin’in Rusya’ya olası askeri desteğini sorduğumda çok net cevap verdi. Bana söylediğini tekrarlayabilirim. Çin, Rusya’ya silah sağlamıyor ve Rusya’ya silah sağlamayacak” ifadesini kullandı.
Borrell, “Çünkü savaşın taraflarını silahlandırmamak onların politikası” diye ekledi.