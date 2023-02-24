https://sputniknews.com.tr/20230224/ab-yuksek-temsilcisi-cinli-diplomat-vang-yi-rusyaya-silah-vermeyeceklerine-dair-guvence-verdi-1067437460.html

AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi

AB Yüksek Temsilcisi: Çinli diplomat Vang Yi, Rusya’ya silah vermeyeceklerine dair güvence verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çinli diplomat Vang Yi’nin, ülkesinin Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T00:01+0300

2023-02-24T00:01+0300

2023-02-24T00:01+0300

dünya

josep borrell

vang yi

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

silah

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1e/1048447428_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_540acbd092469f86ceef1cf2843ff688.jpg

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugünkü basın toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi paylaştı.AB’li diplomat, “Uzun yıllardır iyi kişisel ilişkimiz olan Ofis Direktörü ile yaptığım görüşmede, kendisine Çin’in Rusya’ya olası askeri desteğini sorduğumda çok net cevap verdi. Bana söylediğini tekrarlayabilirim. Çin, Rusya’ya silah sağlamıyor ve Rusya’ya silah sağlamayacak” ifadesini kullandı.Borrell, “Çünkü savaşın taraflarını silahlandırmamak onların politikası” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, vang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, silah, ab