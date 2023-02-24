https://sputniknews.com.tr/20230224/40-yilin-en-yuksek-seviyesi-japonyada-cekirdek-enflasyon-rekor-tazeledi-1067460910.html
Japonya'da çekirdek enflasyon rekor tazeledi
Japonya'da çekirdek enflasyon rekor tazeledi
Japonya'nın çekirdek enflasyonu, şirketlerin artan enerji maliyetlerini hane halkına yansıtmaya devam etmesi nedeniyle geçen ay 41 yılın en yüksek seviyesine... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:28+0300
2023-02-24T14:28+0300
2023-02-24T14:31+0300
ekonomi
japonya
enflasyon
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Japonya hükümetinin açıkladığı verilere göre taze gıdayı hariç tutan ancak enerji maliyetlerini içeren tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 artarak bir önceki ayki yüzde 4.0'lık orana yükseldi.Söz konusu artış, Körfez Savaşı'nın yol açtığı petrol krizi nedeniyle yakıt maliyetlerinin yükseldiği Eylül 198'den bu yana kaydedilen en büyük artış oldu.Ayrıca tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.4 arttı, aralık ayında görülen artış yüzde 0.3'tü.Ülkede çekirdek enflasyon, 9 aydır üst üste Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor.Bu durum büyük ölçüde Japon şirketlerinin yakıt ve hammadde maliyetlerindeki artışı tüketicilere yansıtmayı sürdürmesinden kaynaklanıyor.'Bir süre daha Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altına düşmeyebilir'Reuters'a konuşan SMBC Nikko Securities'in baş ekonomisti Yoşimasa Maruyama, Reuters'a verdiği demeçte "Enflasyon muhtemelen ocak ayında zirve yapacak ama bir süre daha Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altına düşmeyebilir. Fakat hala büyük ölçüde gıda ve yakıt maliyetlerinden kaynaklandığı için enflasyondaki artışın devam edip etmeyeceği soru işareti" dedi.Öte yandan piyasalar yüksek enflasyonun faiz oranlarını artırmaya zorlamasını beklediği için Merkez Bankası, şu anda getiri kontrolünü sürdürmekte zorlanıyor.Fakat bankanın yeni başkanı Kazuo Ueada, yaptığı açıklamada fiyatlarda yaşanan artışın kontrol altına alınmasının zaman alacağını, bunun da mevcut koşullar altında parasal sıkılaştırmayı ekonomiyi yavaşlatabileceği için riskli hale getirdiğini ifade etti.'Yaratıcı olunmalı'Bankanın negatif faiz ve getiri eğrisi kontrolü benimsediğine dikkat çeken Kazuo, "Bunun çeşitli yan etkileri oldu ama ekonomi ve fiyat koşulları göz önüne alındığında yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için bu yöntemler gerekli ve makul oldu. Parasal gevşeme tedbirlerinin sürdürülmesinin uygun olduğuna inanıyorum, ancak duruma uygun olarak yaratıcı olunmalı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230127/tokyoda-enflasyon-rekor-ustune-rekor-kiriyor-41-yil-sonra-ilk-kez-yuzde-43u-gordu-1066248029.html
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japonya, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
japonya, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
Japonya'da çekirdek enflasyon rekor tazeledi
14:28 24.02.2023 (güncellendi: 14:31 24.02.2023) Abone ol
Japonya'nın çekirdek enflasyonu, şirketlerin artan enerji maliyetlerini hane halkına yansıtmaya devam etmesi nedeniyle geçen ay 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Japonya hükümetinin açıkladığı verilere göre taze gıdayı hariç tutan ancak enerji maliyetlerini içeren tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 artarak bir önceki ayki yüzde 4.0'lık orana yükseldi.
Söz konusu artış, Körfez Savaşı'nın yol açtığı petrol krizi nedeniyle yakıt maliyetlerinin yükseldiği Eylül 198'den bu yana kaydedilen en büyük artış oldu.
Ayrıca tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.4 arttı, aralık ayında görülen artış yüzde 0.3'tü.
Ülkede çekirdek enflasyon, 9 aydır üst üste Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor.
Bu durum büyük ölçüde Japon şirketlerinin yakıt ve hammadde maliyetlerindeki artışı tüketicilere yansıtmayı sürdürmesinden kaynaklanıyor.
'Bir süre daha Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altına düşmeyebilir'
Reuters'a konuşan SMBC Nikko Securities'in baş ekonomisti Yoşimasa Maruyama, Reuters'a verdiği demeçte "Enflasyon muhtemelen ocak ayında zirve yapacak ama bir süre daha Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altına düşmeyebilir. Fakat hala büyük ölçüde gıda ve yakıt maliyetlerinden kaynaklandığı için enflasyondaki artışın devam edip etmeyeceği soru işareti" dedi.
Öte yandan piyasalar yüksek enflasyonun faiz oranlarını artırmaya zorlamasını beklediği için Merkez Bankası, şu anda getiri kontrolünü sürdürmekte zorlanıyor.
Fakat bankanın yeni başkanı Kazuo Ueada, yaptığı açıklamada fiyatlarda yaşanan artışın kontrol altına alınmasının zaman alacağını, bunun da mevcut koşullar altında parasal sıkılaştırmayı ekonomiyi yavaşlatabileceği için riskli hale getirdiğini ifade etti.
'Yaratıcı olunmalı'
Bankanın negatif faiz ve getiri eğrisi kontrolü benimsediğine dikkat çeken Kazuo, "Bunun çeşitli yan etkileri oldu ama ekonomi ve fiyat koşulları göz önüne alındığında yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için bu yöntemler gerekli ve makul oldu. Parasal gevşeme tedbirlerinin sürdürülmesinin uygun olduğuna inanıyorum, ancak duruma uygun olarak yaratıcı olunmalı" diye konuştu.