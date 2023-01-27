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https://sputniknews.com.tr/20230127/tokyoda-enflasyon-rekor-ustune-rekor-kiriyor-41-yil-sonra-ilk-kez-yuzde-43u-gordu-1066248029.html
Tokyo'da enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor: 41 yıl sonra ilk kez yüzde 4.3'ü gördü
Tokyo'da enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor: 41 yıl sonra ilk kez yüzde 4.3'ü gördü
Tokyo'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 yükseldi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T08:10+0300
2023-01-27T08:10+0300
ekonomi
japonya
enflasyon
tokyo
rekor
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İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 17 aydır yükselişini sürdürüyor.Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Ocak 2023'te başkent Tokyo'da çekirdek TÜFE, Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 4,3 artış kaydetti.Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1981'den beri en yüksek enflasyon olarak kayda geçti.Ocak 2023 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,4 artarken, şehir gazı fiyatları yüzde 39,7 ve elektrik fiyatları yüzde 26 yükseldi.Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/japonyada-enflasyon-yuzde-4-ile-41-yilin-zirvesinde-1065963246.html
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japonya, enflasyon, tokyo, rekor
japonya, enflasyon, tokyo, rekor

Tokyo'da enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor: 41 yıl sonra ilk kez yüzde 4.3'ü gördü

08:10 27.01.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSJaponya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda
Japonya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Tokyo'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.
İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 17 aydır yükselişini sürdürüyor.
Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Ocak 2023'te başkent Tokyo'da çekirdek TÜFE, Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 4,3 artış kaydetti.
Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1981'den beri en yüksek enflasyon olarak kayda geçti.
Ocak 2023 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,4 artarken, şehir gazı fiyatları yüzde 39,7 ve elektrik fiyatları yüzde 26 yükseldi.
Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.
Japonya- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
EKONOMİ
Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde
20 Ocak, 09:49
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