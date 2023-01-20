https://sputniknews.com.tr/20230120/japonyada-enflasyon-yuzde-4-ile-41-yilin-zirvesinde-1065963246.html

Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde

Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde

Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesinde fiyatlar 41 yılın zirvesine yükseldi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T09:49+0300

2023-01-20T09:49+0300

2023-01-20T09:58+0300

ekonomi

japonya

enflasyon

tüketici fiyatları genel endeksi

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Japonya’da tüketici fiyatları artışı aralık ayında yıllık yüzde 4’e ulaşarak yeni bir eşiği atladı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyonda, 1976’dan bu yana en hızlı fiyat artışını kaydeden işlenmiş gıda ve yüzde 20’den fazla yükselen gaz fiyatları etkili oldu. BloombergHT'nin aktardığına göre enflasyonun 1981’den beri en yüksek seviyede olması Japonya Merkez Bankası’nın gevşek politikadan vazgeçeceği spekülasyonlarını destekleyebilir. Ancak birçok ekonomiste göre mevcut fiyat artışı bankanın tahminleri doğrultusunda ilerliyor ve bankanın politikasını değiştirmede yeterli olmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230110/tokyoda-enflasyon-artisi-son-40-yilin-rekorunu-kirdi-yuzde-4-1065579730.html

japonya

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japonya, enflasyon, tüketici fiyatları genel endeksi