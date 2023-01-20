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https://sputniknews.com.tr/20230120/japonyada-enflasyon-yuzde-4-ile-41-yilin-zirvesinde-1065963246.html
Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde
Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde
Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesinde fiyatlar 41 yılın zirvesine yükseldi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T09:49+0300
2023-01-20T09:58+0300
ekonomi
japonya
enflasyon
tüketici fiyatları genel endeksi
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Japonya’da tüketici fiyatları artışı aralık ayında yıllık yüzde 4’e ulaşarak yeni bir eşiği atladı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyonda, 1976’dan bu yana en hızlı fiyat artışını kaydeden işlenmiş gıda ve yüzde 20’den fazla yükselen gaz fiyatları etkili oldu. BloombergHT'nin aktardığına göre enflasyonun 1981’den beri en yüksek seviyede olması Japonya Merkez Bankası’nın gevşek politikadan vazgeçeceği spekülasyonlarını destekleyebilir. Ancak birçok ekonomiste göre mevcut fiyat artışı bankanın tahminleri doğrultusunda ilerliyor ve bankanın politikasını değiştirmede yeterli olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230110/tokyoda-enflasyon-artisi-son-40-yilin-rekorunu-kirdi-yuzde-4-1065579730.html
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japonya, enflasyon, tüketici fiyatları genel endeksi
japonya, enflasyon, tüketici fiyatları genel endeksi

Japonya'da enflasyon yüzde 4 ile 41 yılın zirvesinde

09:49 20.01.2023 (güncellendi: 09:58 20.01.2023)
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya- Enflasyon
Japonya- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesinde fiyatlar 41 yılın zirvesine yükseldi.
Japonya’da tüketici fiyatları artışı aralık ayında yıllık yüzde 4’e ulaşarak yeni bir eşiği atladı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Yıllık enflasyonda, 1976’dan bu yana en hızlı fiyat artışını kaydeden işlenmiş gıda ve yüzde 20’den fazla yükselen gaz fiyatları etkili oldu.
BloombergHT'nin aktardığına göre enflasyonun 1981’den beri en yüksek seviyede olması Japonya Merkez Bankası’nın gevşek politikadan vazgeçeceği spekülasyonlarını destekleyebilir. Ancak birçok ekonomiste göre mevcut fiyat artışı bankanın tahminleri doğrultusunda ilerliyor ve bankanın politikasını değiştirmede yeterli olmayacak.
Japonya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
EKONOMİ
Tokyo'da enflasyon artışı son 40 yılın rekorunu kırdı: Yüzde 4
10 Ocak, 07:20
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