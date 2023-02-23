https://sputniknews.com.tr/20230223/ruslarin-yuzde-81i-putinin-federal-meclis-konusmasini-olumlu-buldu-1067414222.html
Rusların yüzde 81'i Putin'in Federal Meclis konuşmasını olumlu buldu
Rusların yüzde 81'i Putin'in Federal Meclis konuşmasını olumlu buldu
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM tarafından yapılan bir ankete göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşması, halkın yüzde 81'i... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T12:36+0300
2023-02-23T12:36+0300
2023-02-23T12:36+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
anket
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
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VTsIOM anketine katılanların yüzde 45'i Putin'in konuşmasını tamamen olumlu bulurken yüzde 36'lık kesim de verilen mesajların olumlu olduğunu ifade etti. 2023 konuşması toplamda Rusların yüzde 81'i tarafından olumlu karşılanırken bu oran 2021'de yüzde 72, 2020'de yüzde 76, 2019'da yüzde 66'ydı.Halkın yüzde 78'i Putin'i konuşma sırasında dürüst ve samimi bulurken aksi yönde görüş belirtilen oranı yüzde 9 oldu.Ankete katılanların yüzde 11'i Putin'in konuşmasından hoşlanmadığını söyledi, yüzde 8 ise çekimser kaldı.Yüzde 88'lik kesim de, Rusya liderinin görüşlerini ve duruşunu açık ve net şekilde ifade ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
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vladimir putin, rusya, anket, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
vladimir putin, rusya, anket, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
Rusların yüzde 81'i Putin'in Federal Meclis konuşmasını olumlu buldu
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Rus kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM tarafından yapılan bir ankete göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşması, halkın yüzde 81'i tarafından olumlu karşılandı.
VTsIOM anketine katılanların yüzde 45'i Putin'in konuşmasını tamamen olumlu bulurken yüzde 36'lık kesim de verilen mesajların olumlu olduğunu ifade etti. 2023 konuşması toplamda Rusların yüzde 81'i tarafından olumlu karşılanırken bu oran 2021'de yüzde 72, 2020'de yüzde 76, 2019'da yüzde 66'ydı.
Halkın yüzde 78'i Putin'i konuşma sırasında dürüst ve samimi bulurken aksi yönde görüş belirtilen oranı yüzde 9 oldu.
Ankete katılanların yüzde 11'i Putin'in konuşmasından hoşlanmadığını söyledi, yüzde 8 ise çekimser kaldı.
Yüzde 88'lik kesim de, Rusya liderinin görüşlerini ve duruşunu açık ve net şekilde ifade ettiğini belirtti.