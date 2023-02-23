https://sputniknews.com.tr/20230223/ruslarin-yuzde-81i-putinin-federal-meclis-konusmasini-olumlu-buldu-1067414222.html

Rusların yüzde 81'i Putin'in Federal Meclis konuşmasını olumlu buldu

Rusların yüzde 81'i Putin'in Federal Meclis konuşmasını olumlu buldu

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM tarafından yapılan bir ankete göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşması, halkın yüzde 81'i... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:36+0300

2023-02-23T12:36+0300

2023-02-23T12:36+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

anket

rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

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VTsIOM anketine katılanların yüzde 45'i Putin'in konuşmasını tamamen olumlu bulurken yüzde 36'lık kesim de verilen mesajların olumlu olduğunu ifade etti. 2023 konuşması toplamda Rusların yüzde 81'i tarafından olumlu karşılanırken bu oran 2021'de yüzde 72, 2020'de yüzde 76, 2019'da yüzde 66'ydı.Halkın yüzde 78'i Putin'i konuşma sırasında dürüst ve samimi bulurken aksi yönde görüş belirtilen oranı yüzde 9 oldu.Ankete katılanların yüzde 11'i Putin'in konuşmasından hoşlanmadığını söyledi, yüzde 8 ise çekimser kaldı.Yüzde 88'lik kesim de, Rusya liderinin görüşlerini ve duruşunu açık ve net şekilde ifade ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html

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vladimir putin, rusya, anket, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)