https://sputniknews.com.tr/20230223/putin-nukleer-baslik-tasiyabilen-sarmat-fuzesinin-bu-yil-yerine-konuslandirilacagini-duyurdu-1067425260.html
Putin, nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesinin bu yıl yerine konuşlandırılacağını duyurdu
Putin, nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesinin bu yıl yerine konuşlandırılacağını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kıtalararası balistik Sarmat füzesinin bu sene içinde ülkedeki görev yerine konuşlandırılacağını belirtti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T17:22+0300
2023-02-23T17:22+0300
2023-02-23T17:22+0300
ukrayna krizi
start
vladimir putin
rusya
sarmat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067425101_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_96c33b0227937392bb93c34ceeb57c15.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vatan Savunucuları Günü olması nedeniyle televizyonlarda yayınlanan mesajında, “Nükleer güçlerimizi kuvvetlendirmeyi eskisi gibi önemsiyoruz. Bu sene Sarmat füze sistemlerinin ilk birimleri görevlerine başlayacak” dedi.Putin’in, çok sayıda nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesiyle ilgili açıklaması, Rusya’nın cephanesinde bulundurduğu nükleer silahların sayısını sınırlayan anlaşmayı askıya alma kararını izledi. Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması, askıya alınmamış olsa ABD ile Rusya arasında 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak bir anlaşmaydı.Bununla beraber Rusya savunma yetkilileri, askıya alınmış olmasına rağmen anlaşma ile belirlenen nükleer başlık sayısı sınırına uymayı sürdüreceklerini kaydediyor.Rusya Devlet Başkanı 2018’de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis’teki konuşmasında Sarmat füzesi için “Dünyanın her neresinde olursa olsun her hedefi vurabilecek ve bu nedenle düşmanlarımızın eylemleri ya da kararları üstünde ‘iki kez düşünmeleri’ gerekecek” demişti.Putin, Vatan Savunucuları Günü mesajında ayrıca, Rusya ordusunun ülkenin istikrarının garantisi olduğunu kaydederek “Modern, etkili bir ordu ve donanma, ülkemizin güvenliği ve egemenliğinin garantisi; istikrarlı bir gelişim ve geleceğinin garantisi" ifadelerini kullandı.“Bu yüzden eskiden olduğu gibi savunma kapasitemizi güçlendirmeye öncelik vereceğiz” diyen Rusya Devlet Başkanı, Rus askerlerin Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında ülkenin tarihi topraklarını ve halkını kahramanca savunduklarını söyledi.Putin, “Ülkemizin kırılması mümkün olmayan birliği zafer için anahtar niteliğinde” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kremlinden-start-aciklamasi-rusyanin-ana-amacinin-nukleer-paritenin-korunacagindan-emin-olmak-1067339858.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067425101_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ce87797274fd064a03c813c949ff91d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
start, vladimir putin, rusya, sarmat
start, vladimir putin, rusya, sarmat
Putin, nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesinin bu yıl yerine konuşlandırılacağını duyurdu
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kıtalararası balistik Sarmat füzesinin bu sene içinde ülkedeki görev yerine konuşlandırılacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vatan Savunucuları Günü olması nedeniyle televizyonlarda yayınlanan mesajında, “Nükleer güçlerimizi kuvvetlendirmeyi eskisi gibi önemsiyoruz. Bu sene Sarmat füze sistemlerinin ilk birimleri görevlerine başlayacak” dedi.
Putin’in, çok sayıda nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesiyle ilgili açıklaması, Rusya’nın cephanesinde bulundurduğu nükleer silahların sayısını sınırlayan anlaşmayı askıya alma kararını izledi. Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması, askıya alınmamış olsa ABD ile Rusya arasında 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak bir anlaşmaydı.
Bununla beraber Rusya savunma yetkilileri, askıya alınmış olmasına rağmen anlaşma ile belirlenen nükleer başlık sayısı sınırına uymayı sürdüreceklerini kaydediyor.
Rusya Devlet Başkanı 2018’de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis’teki konuşmasında Sarmat füzesi için “Dünyanın her neresinde olursa olsun her hedefi vurabilecek ve bu nedenle düşmanlarımızın eylemleri ya da kararları üstünde ‘iki kez düşünmeleri’ gerekecek” demişti.
Putin, Vatan Savunucuları Günü mesajında ayrıca, Rusya ordusunun ülkenin istikrarının garantisi olduğunu kaydederek “Modern, etkili bir ordu ve donanma, ülkemizin güvenliği ve egemenliğinin garantisi; istikrarlı bir gelişim ve geleceğinin garantisi" ifadelerini kullandı.
“Bu yüzden eskiden olduğu gibi savunma kapasitemizi güçlendirmeye öncelik vereceğiz” diyen Rusya Devlet Başkanı, Rus askerlerin Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında ülkenin tarihi topraklarını ve halkını kahramanca savunduklarını söyledi.
Putin, “Ülkemizin kırılması mümkün olmayan birliği zafer için anahtar niteliğinde” diye ekledi.