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Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi, ödülü depremzedelere adadı
Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi, ödülü depremzedelere adadı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T06:42+0300
2023-02-23T06:44+0300
spor
deprem
hakan çalhanoğlu
inter milan
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Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/inter-sampdoria-macinda-deprem-unutulmadi-hakan-calhanoglu-ve-emirhan-ilkan-duygusal-anlar-yasadi-1067001864.html
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deprem, hakan çalhanoğlu, inter milan
deprem, hakan çalhanoğlu, inter milan

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi, ödülü depremzedelere adadı

06:42 23.02.2023 (güncellendi: 06:44 23.02.2023)
© AAHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.
Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.
Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.
Serie A'nın 22. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ve Emirhan İlkan'ın formasını giydiği Sampdoria karşı karşıya geldi. Maç öncesi milli futbolcular Türkiye'deki depremzedeleri andı ve duygusal anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
SPOR
Inter-Sampdoria maçında deprem unutulmadı: Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan duygusal anlar yaşadı
14 Şubat, 09:38
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