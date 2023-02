https://sputniknews.com.tr/20230214/inter-sampdoria-macinda-deprem-unutulmadi-hakan-calhanoglu-ve-emirhan-ilkan-duygusal-anlar-yasadi-1067001864.html

Inter-Sampdoria maçında deprem unutulmadı: Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan duygusal anlar yaşadı

Inter-Sampdoria maçında deprem unutulmadı: Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan duygusal anlar yaşadı

Serie A'nın 22. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ve Emirhan İlkan'ın formasını giydiği Sampdoria karşı karşıya geldi. Maç öncesi milli... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T09:38+0300

2023-02-14T09:38+0300

2023-02-14T09:38+0300

spor

deprem

italya

hakan çalhanoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067001602_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_22aeae0a601e0c320e1c7358bd011a2d.jpg

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan'ın formalarını giydiği Inter ve Sampdoria kozlarını paylaştı. Maç öncesi iki takım da Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Bu esnada Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan duygusal anlar yaşadı.Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Sampdoria ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen depremi anmak adına 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.Inter taraftarından anlamlı pankart: 'Türkiye ve Suriye'nin yanındayız'Maç öncesinde Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için anlamlı bir pankart açıldı.Deplasmanda olmalarına rağmen Inter taraftarları milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’na destek vermek için pankart açtı. “Türkiye ve Suriye’nin yanındayız” pankartıyla beraber Hakan Çalhanoğlu için de acını paylaşıyoruz anlamında bir pankart daha yer aldı.Saygı duruşunda duygusal anlarKarşılaşma öncesi Türkiye'de ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Luigi Ferraris Stadyumu bir dakika boyunca sessizliğe gömülürken mücadeleye 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı.Bunun yanı sıra 18 yaşındaki milli futbolcu Emirhan İlkhan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu da saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşadı.Inter, sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi:İtalyan basını manşetlere taşıdı: 'Hakan Çalhanoğlu bizden biri'Sampdoria ile Inter'i karşı karşıya getiren mücadelenin öncesinde Hakan Çalhanoğlu duygusal anlar yaşadı. Milli futbolcu 'Türkiye için dua et' tişörtlüyle sahaya çıktı. Inter taraftarları da milli futbolcu için "Hakan Çalhanoğlu bizden biri' pankartını açtı.La Gazzetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu'nun maç öncesinde yaşadığı duygusal anları haberleştirdi. Haberde "Hakan Çalhanoğlu korkunç günler yaşayan ülkesine yakın hissetmek adına özel bir tişörtle maça çıktı. Inter taraftarı da Hakan Çalhanoğlu'na güzel bir jestte bulundu. Pankartta "Türkiye ve Suriye'ye yakınız. Hakan Çalhanoğlu bizden biri' ifadeleri yer aldı. Futbolun güçlü mesajı." ifadelerine yer verildi.Corriere dello Sport ise başlığında "Hakan Çalhanoğlu gözyaşlarını tutamadı." ifadelerini kullandı. Haberde ise "Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç depremin kurbanlarını anmak için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşunda duygusal anlar yaşandı. Sahaya çıkmadan önce yüzünden akan yaşlara rağmen Türk oyuncunun kesinlikle takdir edeceği bir dayanışma mesajı." denildi.Oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı ve her iki takım hanesine birer puan yazdırdı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, italya, hakan çalhanoğlu