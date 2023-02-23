https://sputniknews.com.tr/20230223/kirim-koprusunun-tum-seritleri-trafige-acildi-1067424759.html
Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı
Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nün planlanandan 39 gün önce tam kapasite trafiğe açıldığını duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T17:14+0300
2023-02-23T17:14+0300
2023-02-23T17:15+0300
ukrayna krizi
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kırım
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, bugünkü basın toplantısında, “Kırım Köprüsü açıklarının taşıma kapasitesi başarıyla test edildi. Ardından köprü tüm şeritlerden tam kapasite trafiğe açıldı” dedi.Husnullin, inşaatçıların, köprünün her iki tarafında, dört köprü gözünü değiştirdiğini, iki kat beton asfalt kaplama yaptığını, aydınlatma direkleri yerleştirdiğini belirtti.Daha önce, köprüdeki onarım çalışmalarının mart ayında tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmındaki çalışmaların temmuzda bitmesi bekleniyor.Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/kirim-lideri-aksyonov-onleyici-tedbir-olarak-yarimadada-savunma-hatti-insa-edecegiz-1067388125.html
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rusya, kırım, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı
17:14 23.02.2023 (güncellendi: 17:15 23.02.2023) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nün planlanandan 39 gün önce tam kapasite trafiğe açıldığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, bugünkü basın toplantısında, “Kırım Köprüsü açıklarının taşıma kapasitesi başarıyla test edildi. Ardından köprü tüm şeritlerden tam kapasite trafiğe açıldı” dedi.
Husnullin, inşaatçıların, köprünün her iki tarafında, dört köprü gözünü değiştirdiğini, iki kat beton asfalt kaplama yaptığını, aydınlatma direkleri yerleştirdiğini belirtti.
Daha önce, köprüdeki onarım çalışmalarının mart ayında tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.
Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmındaki çalışmaların temmuzda bitmesi bekleniyor.
Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.