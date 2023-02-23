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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/kirim-koprusunun-tum-seritleri-trafige-acildi-1067424759.html
Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı
Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nün planlanandan 39 gün önce tam kapasite trafiğe açıldığını duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T17:14+0300
2023-02-23T17:15+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, bugünkü basın toplantısında, “Kırım Köprüsü açıklarının taşıma kapasitesi başarıyla test edildi. Ardından köprü tüm şeritlerden tam kapasite trafiğe açıldı” dedi.Husnullin, inşaatçıların, köprünün her iki tarafında, dört köprü gözünü değiştirdiğini, iki kat beton asfalt kaplama yaptığını, aydınlatma direkleri yerleştirdiğini belirtti.Daha önce, köprüdeki onarım çalışmalarının mart ayında tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmındaki çalışmaların temmuzda bitmesi bekleniyor.Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/kirim-lideri-aksyonov-onleyici-tedbir-olarak-yarimadada-savunma-hatti-insa-edecegiz-1067388125.html
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rusya, kırım, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
rusya, kırım, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin

Kırım Köprüsü’nün tüm şeritleri trafiğe açıldı

17:14 23.02.2023 (güncellendi: 17:15 23.02.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü - patlama
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nün planlanandan 39 gün önce tam kapasite trafiğe açıldığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, bugünkü basın toplantısında, “Kırım Köprüsü açıklarının taşıma kapasitesi başarıyla test edildi. Ardından köprü tüm şeritlerden tam kapasite trafiğe açıldı” dedi.
Husnullin, inşaatçıların, köprünün her iki tarafında, dört köprü gözünü değiştirdiğini, iki kat beton asfalt kaplama yaptığını, aydınlatma direkleri yerleştirdiğini belirtti.
Daha önce, köprüdeki onarım çalışmalarının mart ayında tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.
Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmındaki çalışmaların temmuzda bitmesi bekleniyor.
Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.
Ukrayna- Kırım sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz
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