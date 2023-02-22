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https://sputniknews.com.tr/20230222/kirim-lideri-aksyonov-onleyici-tedbir-olarak-yarimadada-savunma-hatti-insa-edecegiz-1067388125.html
Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz
Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksyonov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yarımadada savunma hattının yapımına destek verdiğini... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T20:33+0300
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dünya
kırım
savunma
tedbir
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Kırım Başkanı Sergey Aksyonov, "Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. Aksyonov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu benim girişimim. Devlet başkanımıza teşekkür ederim. O destek verdi. Barış istiyorsan savaşa hazırlanan. Kırım, Rusya’ya ait ve kim ne planlarsa planlasın sonsuza kadar öyle kalacak. Kırım’ın savunmasından ben sorumluyum. Duruma tamamen hakimim. Kimlerin hangi konumda ve nelerden sorumlu olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.Savunma hattının yarımada sınırları içerisinde inşa edileceğini belirten Aksyonov, bunun bir önleyici tedbir olduğunu kaydederek, “İhtiyaç olmazsa olsun geziler düzenleriz. Şimdilik böyle olsun” dedi.
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kırım, savunma, tedbir
kırım, savunma, tedbir

Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz

20:33 22.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUkrayna- Kırım sınırı
Ukrayna- Kırım sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksyonov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yarımadada savunma hattının yapımına destek verdiğini belirterek, “İhtiyaç olmazsa geziler düzenleriz” dedi.
Kırım Başkanı Sergey Aksyonov, "Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Aksyonov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu benim girişimim. Devlet başkanımıza teşekkür ederim. O destek verdi. Barış istiyorsan savaşa hazırlanan. Kırım, Rusya’ya ait ve kim ne planlarsa planlasın sonsuza kadar öyle kalacak. Kırım’ın savunmasından ben sorumluyum. Duruma tamamen hakimim. Kimlerin hangi konumda ve nelerden sorumlu olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.
Savunma hattının yarımada sınırları içerisinde inşa edileceğini belirten Aksyonov, bunun bir önleyici tedbir olduğunu kaydederek, “İhtiyaç olmazsa olsun geziler düzenleriz. Şimdilik böyle olsun” dedi.
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