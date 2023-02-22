https://sputniknews.com.tr/20230222/kirim-lideri-aksyonov-onleyici-tedbir-olarak-yarimadada-savunma-hatti-insa-edecegiz-1067388125.html

Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz

Kırım lideri Aksyonov: Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksyonov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yarımadada savunma hattının yapımına destek verdiğini... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T20:33+0300

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kırım

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tedbir

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Kırım Başkanı Sergey Aksyonov, "Önleyici tedbir olarak yarımadada savunma hattı inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. Aksyonov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu benim girişimim. Devlet başkanımıza teşekkür ederim. O destek verdi. Barış istiyorsan savaşa hazırlanan. Kırım, Rusya’ya ait ve kim ne planlarsa planlasın sonsuza kadar öyle kalacak. Kırım’ın savunmasından ben sorumluyum. Duruma tamamen hakimim. Kimlerin hangi konumda ve nelerden sorumlu olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.Savunma hattının yarımada sınırları içerisinde inşa edileceğini belirten Aksyonov, bunun bir önleyici tedbir olduğunu kaydederek, “İhtiyaç olmazsa olsun geziler düzenleriz. Şimdilik böyle olsun” dedi.

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