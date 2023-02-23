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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/kaymakamlik-cenazeler-bekletiliyor-iddiasina-iliskin-aciklama-yapti-1067407252.html
Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı
Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok cenazenin defnedilmek için bekletildiği iddialarına yönelik Kaymakamlık açıklama yaptı. Sosyal medyaya yansıyan... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:48+0300
2023-02-23T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
cenaze
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Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-15-bina-yapti-hepsi-ayakta-bilime-inanan-babam-rehberimdi-1067406181.html
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deprem, elbistan, cenaze
deprem, elbistan, cenaze

Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı

09:48 23.02.2023
© AFP 2023 / Ozan KoseРазрушения в Эльбистане в провинции Кахраманмараш вследствие землетрясения в Турции
Разрушения в Эльбистане в провинции Кахраманмараш вследствие землетрясения в Турции - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok cenazenin defnedilmek için bekletildiği iddialarına yönelik Kaymakamlık açıklama yaptı. Sosyal medyaya yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.
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