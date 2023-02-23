https://sputniknews.com.tr/20230223/kaymakamlik-cenazeler-bekletiliyor-iddiasina-iliskin-aciklama-yapti-1067407252.html

Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı

Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok cenazenin defnedilmek için bekletildiği iddialarına yönelik Kaymakamlık açıklama yaptı. Sosyal medyaya yansıyan... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T09:48+0300

2023-02-23T09:48+0300

2023-02-23T09:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

elbistan

cenaze

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Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-15-bina-yapti-hepsi-ayakta-bilime-inanan-babam-rehberimdi-1067406181.html

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