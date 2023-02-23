https://sputniknews.com.tr/20230223/kaymakamlik-cenazeler-bekletiliyor-iddiasina-iliskin-aciklama-yapti-1067407252.html
Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı
Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok cenazenin defnedilmek için bekletildiği iddialarına yönelik Kaymakamlık açıklama yaptı. Sosyal medyaya yansıyan... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:48+0300
2023-02-23T09:48+0300
2023-02-23T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
cenaze
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Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-15-bina-yapti-hepsi-ayakta-bilime-inanan-babam-rehberimdi-1067406181.html
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deprem, elbistan, cenaze
Kaymakamlık 'Cenazeler bekletiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok cenazenin defnedilmek için bekletildiği iddialarına yönelik Kaymakamlık açıklama yaptı. Sosyal medyaya yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.