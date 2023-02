https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-15-bina-yapti-hepsi-ayakta-bilime-inanan-babam-rehberimdi-1067406181.html

Antakya'da 15 bina yaptı hepsi ayakta: 'Bilime inanan babam rehberimdi'

Depremlerin vurduğu Antakya’da binlerce bina yerle bir oldu. İlçede hasar almayan bazı binalar da var. Ergüvenoğlu ailesinin yaptığı 3 kamu binası, 12 apartman... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 ve Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki son depremin vurduğu Hatay’ın Antakya, İskenderun, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde binlerce bina yerle bir oldu, binlerce kişi de yaşadıkları binaların enkazında can verdi.Binlerce bina da ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelirken, az da olsa ayakta sapa sağlam kalan binalar da var. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Ergüvenoğlu ailesinin ilkini 2004’te yaptığı Antakya’daki 3 kamu binası ile 12 apartman da yıkılmayan yapılar arasında yer aldı. Bu binalarda deprem nedeniyle tek bir can kaybı yaşanmadı.Binaların müteahhidi inşaat mühendisi Mustafa Ergüvenoğlu, adını, sanını bildiği ve işini temiz yaptığına inandığı müteahhitlerin göçük altında kalıp hayatını kaybettiğini söyledi. “Tek mutluğumuz devlet daireleri ile yaptırdığımız her şeyin ayakta olması” diyen Ergüvenoğlu, şunları söyledi:

