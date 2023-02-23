https://sputniknews.com.tr/20230223/haluk-levent-denetlenmek-icin-icisleri-bakanligina-basvurduk-1067417460.html

Haluk Levent: Denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk

Haluk Levent: Denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk

Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T13:36+0300

2023-02-23T13:36+0300

2023-02-23T13:36+0300

türkiye

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

içişleri bakanlığı

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Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin topladığı yardımların şeffaflığını koruması için denetlenmek istediklerini açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Levent, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230219/haluk-levent-ahbaplar-su-ana-kadar-504-milyon-tl-harcama-yapmis-1067241625.html

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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), içişleri bakanlığı