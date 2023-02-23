https://sputniknews.com.tr/20230223/haluk-levent-denetlenmek-icin-icisleri-bakanligina-basvurduk-1067417460.html
Haluk Levent: Denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk
Haluk Levent: Denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk
Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T13:36+0300
2023-02-23T13:36+0300
2023-02-23T13:36+0300
türkiye
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
içişleri bakanlığı
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Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin topladığı yardımların şeffaflığını koruması için denetlenmek istediklerini açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Levent, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/haluk-levent-ahbaplar-su-ana-kadar-504-milyon-tl-harcama-yapmis-1067241625.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), içişleri bakanlığı
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), içişleri bakanlığı
Haluk Levent: Denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk
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Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı.
Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin topladığı yardımların şeffaflığını koruması için denetlenmek istediklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Levent, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik" dedi.