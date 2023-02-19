https://sputniknews.com.tr/20230219/haluk-levent-ahbaplar-su-ana-kadar-504-milyon-tl-harcama-yapmis-1067241625.html

Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış

Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış

Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğin topladığı yardımlardan şu ana kadar 514 milyon TL harcama yapıldığını sosyal medya hesabından... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-19T20:27+0300

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haluk levent

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

ahbap derneği

konteyner

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Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Ahbap tarafından deprem bölgesinde 514 milyon TL harcama yapıldığını ve bu harcamanın 446 milyon TL' sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadelere yer verdi:"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynerlere ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."

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haluk levent, deprem, ahbap derneği, konteyner