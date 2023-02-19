https://sputniknews.com.tr/20230219/haluk-levent-ahbaplar-su-ana-kadar-504-milyon-tl-harcama-yapmis-1067241625.html
Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış
Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış
Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğin topladığı yardımlardan şu ana kadar 514 milyon TL harcama yapıldığını sosyal medya hesabından... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T20:27+0300
2023-02-19T20:27+0300
2023-02-19T20:33+0300
haluk levent
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ahbap derneği
konteyner
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Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Ahbap tarafından deprem bölgesinde 514 milyon TL harcama yapıldığını ve bu harcamanın 446 milyon TL' sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadelere yer verdi:"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynerlere ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."
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haluk levent, deprem, ahbap derneği, konteyner
haluk levent, deprem, ahbap derneği, konteyner
Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış
20:27 19.02.2023 (güncellendi: 20:33 19.02.2023) Abone ol
Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğin topladığı yardımlardan şu ana kadar 514 milyon TL harcama yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Ahbap tarafından deprem bölgesinde 514 milyon TL harcama yapıldığını ve bu harcamanın 446 milyon TL' sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadelere yer verdi:
"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek.
Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynerlere ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."