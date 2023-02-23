https://sputniknews.com.tr/20230223/depremzedeler-icin-duzenlenen-kocaelispor-sakaryaspor-macinda-taraftarlar-arasinda-kavga-cikti-1067398639.html
Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı
Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı
Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T01:04+0300
2023-02-23T01:04+0300
2023-02-23T01:05+0300
spor
kocaelispor
sakaryaspor
derbi
deprem
depremzede
bağış
tribün
kavga
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Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporluyu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan olaylar dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.
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kocaelispor, sakaryaspor, derbi, deprem, depremzede, bağış, tribün, kavga
kocaelispor, sakaryaspor, derbi, deprem, depremzede, bağış, tribün, kavga
Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı
01:04 23.02.2023 (güncellendi: 01:05 23.02.2023) Abone ol
Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı.
Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporluyu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi.
Yaşanan olaylar dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.