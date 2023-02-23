https://sputniknews.com.tr/20230223/depremzedeler-icin-duzenlenen-kocaelispor-sakaryaspor-macinda-taraftarlar-arasinda-kavga-cikti-1067398639.html

Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı

Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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spor

kocaelispor

sakaryaspor

derbi

deprem

depremzede

bağış

tribün

kavga

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Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporluyu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan olaylar dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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kocaelispor, sakaryaspor, derbi, deprem, depremzede, bağış, tribün, kavga