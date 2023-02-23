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Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte bilanço artıyor.Devlet medyası, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 sağlık çalışanı ile 470'ten fazla kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.Çin Başbakan Li Keqiang ise çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-coken-madende-50den-fazla-isci-mahsur-kaldi-1067371422.html
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çin, maden, göçük
çin, maden, göçük

Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi

14:09 23.02.2023
© AP PhotoÇin - maden kazası
Çin - maden kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AP Photo
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Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi.
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte bilanço artıyor.
Devlet medyası, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 sağlık çalışanı ile 470'ten fazla kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.
Çin Başbakan Li Keqiang ise çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.
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