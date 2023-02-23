https://sputniknews.com.tr/20230223/cinde-komur-madenindeki-gocukte-can-kaybi-5e-yukseldi-1067418613.html
Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T14:09+0300
2023-02-23T14:09+0300
2023-02-23T14:09+0300
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte bilanço artıyor.Devlet medyası, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 sağlık çalışanı ile 470'ten fazla kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.Çin Başbakan Li Keqiang ise çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-coken-madende-50den-fazla-isci-mahsur-kaldi-1067371422.html
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Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
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Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi.
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte bilanço artıyor.
Devlet medyası, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 sağlık çalışanı ile 470'ten fazla kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.
Çin Başbakan Li Keqiang ise çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.