https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-coken-madende-50den-fazla-isci-mahsur-kaldi-1067371422.html

Çin'de çöken kömür madeninde 50'den fazla işçi mahsur kaldı

Çin'de çöken kömür madeninde 50'den fazla işçi mahsur kaldı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alşaa ilinden yerel yetkililer, bir kömür madeninin çökmesi sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 50'den fazla... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T14:06+0300

2023-02-22T14:06+0300

2023-02-22T14:34+0300

dünya

çin

maden

maden faciası

iç moğolistan özerk bölgesi

kömür madeni

madenci

işçi

ölü

kayıp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/19/1043651959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1424c030d53383faf4c0605de502f44.jpg

Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Alşaa'daki acil durum yönetimi yetkilisi, bugün öğleden sonra açık ocak kömür madeninde meydana gelen faciayla ilgili önsoruşturmada, 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı sonucuna varıldığını söyledi.İlk etapta madenden çıkarılan 3 kişinin 2'sinin ölmüş olduğu belirtildi.Diğer devlet medya organlarında 57 madencinin kayıp olduğu ifade edildi.Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen bölgeye gitti. İç Moğolistan, Çin'de kömür ve diğer madenlerin çıkarılması açısından çok önemli bir bölge. Ancak madenciliğin bölgenin dağları, bozkırları ve çöllerini mahvettiğine dair eleştiriler de yapılıyor.

çin

iç moğolistan özerk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, maden, maden faciası, iç moğolistan özerk bölgesi, kömür madeni, madenci, işçi, ölü, kayıp, mahsur kalma