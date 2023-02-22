https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-coken-madende-50den-fazla-isci-mahsur-kaldi-1067371422.html
Çin'de çöken kömür madeninde 50'den fazla işçi mahsur kaldı
Çin'de çöken kömür madeninde 50'den fazla işçi mahsur kaldı
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alşaa ilinden yerel yetkililer, bir kömür madeninin çökmesi sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 50'den fazla... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:06+0300
2023-02-22T14:06+0300
2023-02-22T14:34+0300
dünya
çin
maden
maden faciası
iç moğolistan özerk bölgesi
kömür madeni
madenci
işçi
ölü
kayıp
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Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Alşaa'daki acil durum yönetimi yetkilisi, bugün öğleden sonra açık ocak kömür madeninde meydana gelen faciayla ilgili önsoruşturmada, 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı sonucuna varıldığını söyledi.İlk etapta madenden çıkarılan 3 kişinin 2'sinin ölmüş olduğu belirtildi.Diğer devlet medya organlarında 57 madencinin kayıp olduğu ifade edildi.Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen bölgeye gitti. İç Moğolistan, Çin'de kömür ve diğer madenlerin çıkarılması açısından çok önemli bir bölge. Ancak madenciliğin bölgenin dağları, bozkırları ve çöllerini mahvettiğine dair eleştiriler de yapılıyor.
çin
iç moğolistan özerk bölgesi
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çin, maden, maden faciası, iç moğolistan özerk bölgesi, kömür madeni, madenci, işçi, ölü, kayıp, mahsur kalma
çin, maden, maden faciası, iç moğolistan özerk bölgesi, kömür madeni, madenci, işçi, ölü, kayıp, mahsur kalma
Çin'de çöken kömür madeninde 50'den fazla işçi mahsur kaldı
14:06 22.02.2023 (güncellendi: 14:34 22.02.2023) Abone ol
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alşaa ilinden yerel yetkililer, bir kömür madeninin çökmesi sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin mahsur kaldığını duyurdu.
Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Alşaa'daki acil durum yönetimi yetkilisi, bugün öğleden sonra açık ocak kömür madeninde meydana gelen faciayla ilgili önsoruşturmada, 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı sonucuna varıldığını söyledi.
İlk etapta madenden çıkarılan 3 kişinin 2'sinin ölmüş olduğu belirtildi.
Diğer devlet medya organlarında 57 madencinin kayıp olduğu ifade edildi.
Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen bölgeye gitti.
İç Moğolistan, Çin'de kömür ve diğer madenlerin çıkarılması açısından çok önemli bir bölge. Ancak madenciliğin bölgenin dağları, bozkırları ve çöllerini mahvettiğine dair eleştiriler de yapılıyor.