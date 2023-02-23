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SON DAKİKA | Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-kurum-takla-atan-binalar-gorduk-1067423474.html
Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük" dedi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
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murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem
murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem

Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük

16:49 23.02.2023 (güncellendi: 16:53 23.02.2023)
© AABakan Kurum
Bakan Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Sıvılaşmanın yıkıma sebep olduğu alanlar var. Antalya merkezde de. Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük.
Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız.
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