https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-kurum-takla-atan-binalar-gorduk-1067423474.html
Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük" dedi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T16:49+0300
2023-02-23T16:49+0300
2023-02-23T16:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
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murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem
murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem
Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük
16:49 23.02.2023 (güncellendi: 16:53 23.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Sıvılaşmanın yıkıma sebep olduğu alanlar var. Antalya merkezde de. Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük.
Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız.