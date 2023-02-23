Bakan Kurum: Takla atan binalar gördük

Sıvılaşmanın yıkıma sebep olduğu alanlar var. Antalya merkezde de. Zeminde sıvılaşma oluyor, bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük.

Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız.